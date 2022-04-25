В Вологде служебная овчарка Центавр помогла найти подозреваемого в краже телефона

25.04.2022 [Происшествия]

В Вологде служебный пёс по кличке Центавр помог разыскать подозреваемого в краже телефона.

Потерпевшая рассказала, что живёт в общежитии, чужие люди к ней в гости не приходили, но незадолго до пропажи у неё была компания знакомых. Она оценила ущерб в 7000 рублей.

«Служебная собака сразу взяла запаховый след и привела полицейских в соседнюю квартиру общежития, где проживает заявительница, а после, по запаховому следу и в ближайший ломбард на ул. Горького, куда злоумышленник пытался сдать похищенный телефон», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сотрудник ломбарда отказался принять телефон, и злоумышленник продал его прохожему за 500 рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVO сообщал, что Центавр помог найти потерявшегося школьника.

Тэги: полицейский пес, кража, телефон
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей
Мать солдата из Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»
В центре Вологды люди задыхаются от дыма
От 5 млн до 8 млн рублей в год: депутаты Госдумы от Вологодской области отчитались о своих доходах
Жители Вологды, возмущенные ростом платы за детский сад и уменьшением порций еды в садах, подготовили обращение в органы власти
В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области

Похожие новости

Полицейский пес Грей нашел по следу воров, укравших металл с преприятия в Вологодском районе

Кража была совершена в лесозаготовительном цеху деревни Терпелка  

911
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Виталий Тушинов: «Необходимо сократить отток трудоспособного населения из региона»
«Северсталь Авиа» возобновляет рейсы «Череповец-Домодедово»
В Вологде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
«Вологда-Чеваката» заняла 5 место в Чемпионате России по баскетболу среди команд Суперлиги 1
В Вологодском районе пенсионер на велосипеде попал под машину
Вкладывать деньги в недвижимость в Вологодской области оказалось невыгодно
В Вологде служебная овчарка Центавр помогла найти подозреваемого в краже телефона
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1539
0
25.04.2022 [БлогоVO]

Вот какие идиоты уже в который год жгут поля между Бывалово и Осаново?

410
0
25.04.2022 [Обзор Прессы]

Легендарному череповецкому тренеру олимпийского чемпиона Вадима Шипачёва Вячеславу Дубровину исполняется 75 лет

76
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика