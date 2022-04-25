В Вологде служебная овчарка Центавр помогла найти подозреваемого в краже телефона

В Вологде служебный пёс по кличке Центавр помог разыскать подозреваемого в краже телефона.

Потерпевшая рассказала, что живёт в общежитии, чужие люди к ней в гости не приходили, но незадолго до пропажи у неё была компания знакомых. Она оценила ущерб в 7000 рублей.

«Служебная собака сразу взяла запаховый след и привела полицейских в соседнюю квартиру общежития, где проживает заявительница, а после, по запаховому следу и в ближайший ломбард на ул. Горького, куда злоумышленник пытался сдать похищенный телефон», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сотрудник ломбарда отказался принять телефон, и злоумышленник продал его прохожему за 500 рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVO сообщал, что Центавр помог найти потерявшегося школьника.