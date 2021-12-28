В Вологде служебная собака по кличке Центавр помогла найти потерявшегося школьника

28.12.2021 [Происшествия]

В Вологде кинолог со служебной собакой разыскали потерявшегося школьника.

Мать ребёнка рассказала, что её сын не вернулся домой после школы. Бельгийская овчарка по кличке Центавр привела полицейских к одному из домов на улице Луначарского. Школьник спал на лестничной клетке на верхнем этаже.

«Объяснить свой поступок ребенок не смог. С мамой и ребенком инспектор ПДН провела профилактическую беседу по недопущению подобных фактов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде служебная собака Лотти помогла найти замерзавшего в снегу пенсионера.

Тэги: потеряшки, полицейская собака
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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