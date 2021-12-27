В Вологде служебная собака помогла найти замерзавшего в снегу пенсионера

В Вологде кинолог со служебной собакой по кличке Лотти помог разыскать потерявшегося пенсионера.

Поздно вечером местный житель сообщил, что его тесть ушёл на прогулку из дома на улице Ильюшина и не вернулся домой.

«При обследовании близлежащей территории служебная собака взяла запаховый след и привела полицейских на заброшенное овощехранилище, где и был обнаружен потерявшийся пенсионер. Мужчина лежал на снегу без верхней одежды и сильно замерз», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В пресс-службе корреспонденту NewsVO пояснили, что никаких противоправных действий в отношении мужчины совершено не было. Он сам снял с себя верхнюю одежду.

После обследования медиками пенсионера передали родственникам. Его жизни ничто не угрожает. Он пояснил, что во время прогулки оступился, упал, не смог подняться и несколько часов пролежал в снегу.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде росгвардейцы спасли замерзавшую женщину. Она шла по улице в лёгкой куртке и обморозила руки.