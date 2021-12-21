В Вологде росгвардейцы спасли замерзавшую женщину

В Вологде сотрудники Росгвардии спасли замерзавшую 62-летнюю женщину.

Около 21:00 на улице Саммера к патрульным обратился мужчина и сказал, что видел пожилую женщину, которая шла по улице в лёгкой куртке. Он показал росгвардейцам, куда она ушла, а те нашли вологжанку.

«Гражданка пожаловалась на боль в груди, ее руки были обморожены, но что с ней случилось, и куда она направлялась в такое время, женщина пояснить не смогла. Росгвардейцы незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, посадили пострадавшую в служебный автомобиль, обогрели и оказали доврачебную помощь», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что женщина живёт в том же микрорайоне. Её передали прибывшей бригаде медиков.