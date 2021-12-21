В Вологде росгвардейцы спасли замерзавшую женщину

21.12.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии спасли замерзавшую 62-летнюю женщину.

Около 21:00 на улице Саммера к патрульным обратился мужчина и сказал, что видел пожилую женщину, которая шла по улице в лёгкой куртке. Он показал росгвардейцам, куда она ушла, а те нашли вологжанку.

«Гражданка пожаловалась на боль в груди, ее руки были обморожены, но что с ней случилось, и куда она направлялась в такое время, женщина пояснить не смогла. Росгвардейцы незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, посадили пострадавшую в служебный автомобиль, обогрели и оказали доврачебную помощь», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что женщина живёт в том же микрорайоне. Её передали прибывшей бригаде медиков.

Тэги: замерз, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
В Соколе завершено расследование уголовного дела об избиении студента в общежитии техникума
Около года будет затруднено движение через тоннель на улице Конева в Вологде
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19

Похожие новости

В Тотемском районе полицейские спасли ребёнка, который прилип языком к дорожному знаку

Семилетний мальчик лизнул столб, крепко примёрз к металлу и стоял на улице в -27 градусов

1702
0

В Великоустюгском районе полицейские спасли мужчину, замерзавшего в поле

Он был одет в штаны, рубашку и кроссовки и звал на помощь

2009
0

В Устюжне на улице нашли тело 34-летней женщины

По предварительным данным, она умерла от переохлаждения

4900
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде росгвардейцы спасли замерзавшую женщину
Счетная палата намерена обучить чиновников понятному русскому языку
Администрация Череповецкого района заявляет о полном восстановлении энергоснабжения
В микрорайоне Прилуки Вологды более 250 домов подключат к новому газопроводу
Четыре машины разбиты в результате аварии в Вологде
В Вологде объявлен онлайн-опрос о будущем преображении площади Революции
Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6381
0
20.12.2021 [БлогоVO]

ЛДПР намерена инициировать заявление Государственной думы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века

320
0
20.12.2021 [Обзор Прессы]

Хирургическое отделение Сямженской центральной районной больницы может возобновить работу уже на следующей неделе

371
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика