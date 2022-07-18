Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову обвиняют в дискредитации ВС РФ

18.07.2022 [Политика]

17 июля в Подмосковье была задержана Марина Овсянникова. Марину Овсянникову доставили в столичный ОВД «Красносельский». После составления административного протокола, Овсянникову отпустили домой.  

Как пишет телеграмм-канал «Осторожно новости» на журналистку составили административный протокол из-за высказываний у Басманного суда в день ареста Ильи Яшина. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП), заседание пройдёт 21 июля в Мещанском районном суде. 

Речь Марины Овсянниковой, которая дискредитирует ВС РФ, полицейские «обнаружили» в телеграм-канале провластного блогера.

13 июля политика Илью Яшина на два месяца арестовал Басманный суд (по делу о фейках о ВС РФ). Тогда же к зданию суда в знак поддержки пришла Овсянникова, которая дала несколько комментариев журналистам. 

Тогда же эту запись выложил у себя блогер Илиас Меркури с подписью «мадам Овсянникова прямо сейчас наговорила на статью». В полиции «обнаружили» ролик и посчитали, что высказывания делались ради тиражирования идей, связанных с негативным отношением к спецоперации. Поэтому на нее и составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП.

Ранее NewsVo писал, что 14 марта Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» появилась с протестным плакатом, на котором в том числе было написано, что телевидение врет и пропаганде верить нельзя.

Тэги: овсянникова, протесты

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