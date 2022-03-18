Марина Овсянникова уволилась с 1 канала из-за несогласия с редакционной политикой

18.03.2022 [Политика]

Редактор «Первого канала» Марина Овсянникова уволилась с телеканала. Она написала заявление по собственному желанию из-за несогласия с редакционной политикой канала. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ее адвокат Сергей Бадамшин.

14 марта Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» появилась с протестным плакатом, на котором в том числе было написано, что телевидение врет и пропаганде верить нельзя.

Также женщина записала отдельно видеообращение, в котором объяснила свою позицию. Женщина была задержана. Останкинский районный суд Москвы признал Овсянникову виновной по статье об организации несогласованной акции и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Позже появилась информация, что этот штраф она получила за видеообращение. 

За выход с плакатом ей грозит другое наказание. Следственный комитет организовал в отношении Марины Овсянниковой доследственную проверку по уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» в отношении российской армии. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Марине Овсянниковой было предложено политическое убежище во Франции. Однако, она отказалась. 

Тэги: военная спецоперация, протесты

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине
Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины
В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт
Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины
Западные санкции ударили практически по всем направлениям бизнеса в Вологде
Женщина выпала из окна в поселке Молочное под Вологдой
Станет ли сахарный песок в вологодских магазинах дефицитом
Москва снимает последние ограничения по коронавирусу

Похожие новости

В переговорах с Украиной появилась надежда на компромисс

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

699
0

Пункты временного размещения в Вологодской области готовы принять 310 беженцев

Сейчас на территории области проживает 35 беженцев

683
0

Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины

Об этом сегодня сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира

3201
0

Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины

Об этом сообщает глава Нюксенского района Вологодской области Игорь Чугреев

2760
0

Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине

Об этом сообщил глава Шекснинского района Виктор Кузнецов

3739
0

Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников в Украине

Ранее в Минобороны заявляли, что в спецоперации участвуют только контрактники

1880
0

В Росгвардии «не представляют возможным» ответить на вопрос о присутствии их сотрудников в Украине

В ведомстве сослались на закон о СМИ

1818
0

Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына

В Вологодском региональном отделении Красного Креста приняли заявление и пообещали помочь

2737
0

Минобороны: в Украине гуманитарная катастрофа

Всех тяжелее приходится людям в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе

1330
0

Генпрокуратура: участников антивоенных акций могут приравнять к экстремистам

За это грозит уголовная ответственность

1509
0

Психолог Юлия Данилова из Череповца о том, как в эти тяжелые дни сохранить спокойствие

«Я уверена, что если бы странами руководили женщины, никаких войн на земле бы не было»

1253
0

Ученые и научные журналисты России выступили против специальной военной операции в Украине

«Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив»

2841
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Кичменгско-Городецком района украл телевизор из квартиры, пока жильцы спали
Первый раз в первый класс: как будет проходить прием заявлений в школы Вологды
ПСБ запускает кредитные каникулы для поддержки населения и малого бизнеса
Марина Овсянникова уволилась с 1 канала из-за несогласия с редакционной политикой
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
Мошенники не смогли убедить трёх пенсионерок из Вологды отправить им деньги
В Устюженском районе рухнула воздушная теплотрасса
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

1114
0
18.03.2022 [БлогоVO]

Вологда. Самый «культурный» центр в сугробах

39
0
15.03.2022 [Обзор Прессы]

Вот где собака зарыта

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика