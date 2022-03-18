Марина Овсянникова уволилась с 1 канала из-за несогласия с редакционной политикой

Редактор «Первого канала» Марина Овсянникова уволилась с телеканала. Она написала заявление по собственному желанию из-за несогласия с редакционной политикой канала. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ее адвокат Сергей Бадамшин.

14 марта Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» появилась с протестным плакатом, на котором в том числе было написано, что телевидение врет и пропаганде верить нельзя.

Также женщина записала отдельно видеообращение, в котором объяснила свою позицию. Женщина была задержана. Останкинский районный суд Москвы признал Овсянникову виновной по статье об организации несогласованной акции и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Позже появилась информация, что этот штраф она получила за видеообращение.

За выход с плакатом ей грозит другое наказание. Следственный комитет организовал в отношении Марины Овсянниковой доследственную проверку по уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» в отношении российской армии. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Марине Овсянниковой было предложено политическое убежище во Франции. Однако, она отказалась.