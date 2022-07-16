Юбилейная выставка архитектора Владимира Лукина открылась в Доме Засецких в Вологде

16.07.2022 [Культура]

Выставка «Архитектура и время – содружество поколений» архитектора Владимира Лукина открылась в Доме Засецких в Вологде.

Мероприятие приурочено к юбилею специалиста. 

– В доме собраны проекты, созданные специалистом в составе разных авторских коллективов за последние 7-10 лет. Здесь можно увидеть проекты домов, где работы уже завершены, ведутся или только планируются. Также представлена выставка гвоздей с реставрирующихся памятников, старинные инструменты, которыми реставраторы пользуются при работе. Отдельный зал посвящен находкам в доме Засецких. Здесь и фотографии, напечатанные с негативов, найденных в здании, и протез ноги, и послание в бутылке, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Также сообщается, что недавно у дома Засецких археологи обнаружили следы флигеля и монеты 18-19 веков, украшение для конской упряжи, пряжку и миниатюрный замок. После необходимых процедур эти предметы будут переданы в Вологодский государственный музей-заповедник. 

Напомним, что Дом Засецких – самый старый деревянный дом в Вологде, находится по адресу Ленинградская, 12. Это объект культурного наследия федерального значения. С 2020 года реставрацией этого дома на свои средства занимается вологодский предприниматель Герман Якимов. Бизнесмен заключил с Росимуществом договор аренды здания на 49 лет, ежегодно он платит государству 198 674 рублей. 

На территории городской усадьбы дворян Засецких планируется восстановить утраченный флигель. Перед началом работ участок исследуют арзеологи. Раскопки ведет научно-производственный центр «Артефакт».
 

Тэги: выставка, архитекторы, реставрация, дом Засецких

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