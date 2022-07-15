Специалистов по искусственному интеллекту будут готовить в Вологодской области

Новые магистерские программы по искусственному интеллекту появятся в Вологодском и Череповецком государственных университетах.

«Потребность в ИТ-специалистах как у нас в регионе, так и по всей стране растет с каждым днем. Поэтому данному направлению подготовки уделяется много внимания со стороны государства: увеличивается количество бюджетных мест, разрабатываются новые учебные программы, такие как искусственный интеллект, реализуются меры поддержки для молодых специалистов и ИТ-компаний», – отметил заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

В Вологодском государственном университете появятся сразу четыре новых профиля магистратуры на базе Института математики, естественных и компьютерных наук:

– Перспективные методы искусственного интеллекта в сетях передачи и обработки данных (очная форма обучения, 25 бюджетных мест);

– Информационное и программное обеспечение распределенных систем (очная форма обучения, 12 бюджетных мест);

– Интеллектуальные системы и сети (очная форма обучения, 12 бюджетных мест);

– Программно-информационные комплексы (заочная форма обучения, 15 бюджетных мест).

Все программы направлены на подготовку магистров, осуществляющих практическую деятельность по применению математических методов и цифровых технологий в области искусственного интеллекта. Очное обучение будет проходить во второй половине дня с применением дистанционных образовательных технологий.

«Магистратура – это следующий шаг после учебы на бакалавра или специалиста, второй уровень высшего образования, она расширяет профессиональные горизонты учащихся и открывает новые возможности для карьеры. Обучение в магистратуре на ИТ-профилях в Вологодском государственном университете – это отличная возможность стать компетентным специалистом, готовым решать производственные, технологические, исследовательские задачи для развития цифровой экономики региона», – подчеркнул директор Института математики, естественных и компьютерных наук Олег Голубев.

Подробная информация о программах обучения и вступительных испытаниях представлена на сайте ВоГУ.

Череповецкий государственный университет также предлагает в магистратуре четыре профиля подготовки по программе «Искусственный интеллект»:

- Прикладная математика и информатика. Интеллектуальные системы и технологии (очная форма обучения, 10 бюджетных мест);

- Программная инженерия. Искусственный интеллект (очная форма обучения, 20 бюджетных мест);

- Автоматизация технологических процессов и производств. Искусственный интеллект (очная форма обучения, 17 бюджетных мест);

- Техносферная безопасность. Искусственный интеллект (очная форма обучения, 20 бюджетных мест).

Подробная информация о программах обучения и вступительных испытаниях представлена на сайте ЧГУ.

Поступить на бюджетные места в магистратуру могут выпускники вузов, получившие квалификацию «бакалавр», а также дипломированные специалисты, имеющие высшее профессиональное образование. Срок обучения – 2 года.