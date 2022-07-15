Житель Вологды получил девять лет колонии за покушение на убийство двоих знакомых

15.07.2022 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство двоих знакомых.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире дома на улице Открытой вечером 15 октября. После совместного застолья обвиняемый несколько раз ударил ножом женщину, которая зашла в гости. Хозяин квартиры проснулся от шума и пытался помочь потерпевшей, но тоже получил несколько ударов ножом. После подсудимый не оказал пострадавшим какой-либо помощи.

«Кроме того, со слов потерпевшего мужчина препятствовал вызову скорой помощи, а после нанесения телесных повреждений произнес: „Теперь лежите и умирайте“», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Хозяину квартиры удалось вызвать «скорую», когда обвиняемый вышел из комнаты. Спасти жизнь потерпевшим удалось благодаря действиям прибывших на место происшествия медиков.

Подсудимый не признал вину. Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы дополнительно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: покушение на убийство, пьянка, уголовное дело, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры
В Череповце объявили имя новой «Мисс Северсталь»
В Кадникове погиб четырехлетний ребенок, выпав из окна
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
В Вологде на улице Батюшкова провалился асфальт

Похожие новости

Жителя Белозерска будут судить за покушение на убийство знакомого

65-летний обвиняемый после застолья несколько раз ударил ножом 37-летнего гостя

764
0

В Великоустюгском районе будут судить мужчину, который стрелял из ружья по автомобилю знакомых

Его обвиняют в покушении на убийство трёх человек

1067
0

Житель Сокола получил 4,5 года колонии за покушение на убийство коллеги

С него также взыскали 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего

1015
0

Жительницу Вологды будут судить за убийство знакомой из ревности

Выяснилось, что после она также покушалась на убийство своего сожителя

1042
0

В Вологодском районе дачника будут судить за покушение на убийство соседа

В ходе расследования уголовного дела мужчина пояснил, что его дом постоянно подтапливало из-за канав, которые рыл потерпевший

1494
0

В Великом Устюге арестован мужчина, который обстрелял автомобиль знакомых

При допросе он «воздержался от дачи показаний»

1175
0

Житель Вологды из ревности напал с ножом на двоих собутыльников и сожительницу

Один из потерпевших скончался

1816
0

«Понял, что я натворил глупость»: житель Сокола подозревается в покушении на убийство коллеги

Возбуждено уголовное дело

1380
0

43-летний вологжанин напал с ножом на собутыльников

В обстоятельствах инцидента, произошедшего вечером 15 октября, разбираются следователи

2176
0

Житель Шекснинского района получил 7,5 лет колонии за покушение на убийство бывшей жены из ревности

Суд также взыскал с него полмиллиона рублей в пользу пострадавшей

876
0

В Череповце мужчину будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

Ночью 13 декабря 2020 года он связал и поджёг собутыльника

2074
0

Жителя Вологодского района осудили за причинение смертельной травмы и покушение на убийство

Ночью 18 ноября 2020 года он нанёс ножевые ранения двум потерпевшим, один из которых убежал с места происшествия и скончался от полученной травмы

1311
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Строительство Архангельского моста в Череповце завершено
Житель Вологды получил девять лет колонии за покушение на убийство двоих знакомых
Восемь видов продуктов из Вологодской области представлены на гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве
Специалистов по искусственному интеллекту будут готовить в Вологодской области
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
Прокуратура Устюженского района пресекла деятельность сайта, где продавали различные медсправки
Руководителя строительной компании в Вологде будут судить за нарушение прав переселенцев
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

5073
0
15.07.2022 [БлогоVO]

В Череповец пришла очередная партия новых «ЛиАЗ»

181
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

535
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика