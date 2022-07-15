Житель Вологды получил девять лет колонии за покушение на убийство двоих знакомых

В Вологде суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство двоих знакомых.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире дома на улице Открытой вечером 15 октября. После совместного застолья обвиняемый несколько раз ударил ножом женщину, которая зашла в гости. Хозяин квартиры проснулся от шума и пытался помочь потерпевшей, но тоже получил несколько ударов ножом. После подсудимый не оказал пострадавшим какой-либо помощи.

«Кроме того, со слов потерпевшего мужчина препятствовал вызову скорой помощи, а после нанесения телесных повреждений произнес: „Теперь лежите и умирайте“», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Хозяину квартиры удалось вызвать «скорую», когда обвиняемый вышел из комнаты. Спасти жизнь потерпевшим удалось благодаря действиям прибывших на место происшествия медиков.

Подсудимый не признал вину. Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы дополнительно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.