43-летний вологжанин напал с ножом на собутыльников

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство собутыльников.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в квартире дома на улице Открытой вечером 15 октября.

«В ходе конфликта 43-летний вологжанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, несколько раз ударил ножом сначала присутствующую женщину, а затем хозяина квартиры. Свои умышленные преступные действия, направленные на убийство своих знакомых, мужчина не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам — потерпевшие своевременно получили медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области