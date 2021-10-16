43-летний вологжанин напал с ножом на собутыльников

16.10.2021 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство собутыльников.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в квартире дома на улице Открытой вечером 15 октября.

«В ходе конфликта 43-летний вологжанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, несколько раз ударил ножом сначала присутствующую женщину, а затем хозяина квартиры. Свои умышленные преступные действия, направленные на убийство своих знакомых, мужчина не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам — потерпевшие своевременно получили медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

Тэги: покушение на убийство, пьянка, следствие
фото и видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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