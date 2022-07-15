Фильм о том, как самому организовать путешествие на автомобиле по достопримечательностям региона, вышел в Вологодской области

15.07.2022 [Культура]

Фильм о туристическом маршруте «60-я параллель» вышел в Вологодской области. Это фильм-путешествие, которое может повторить на своем автомобиле каждый желающий.

– Памятники природы, живые источники, дворянские усадьбы, медные самовары, тракторы ХТЗ и ЗИСы из 30-х годов прошлого века... Хранители храмов, создатели сказок, спасатели озер, Герои Советского Союза... Наша земля живет, поет и гордиться своими земляками! – рассказывают создатели туристического маршрута. – Вологодский «говорок» разных районов, живой вепсский язык, настоящий наигрыш на кирилловской гармони, частушки Белозерского района, песни вологодских авторов: Сергея Шалаевского и клуба авторской песни «Откровение» – все это в фильме «Маршрут «60 параллель».

Ранее NewsVo рассказывал, что туристический маршрут «60-я параллель» появился в Вологодской области летом 2020 года.

60-я параллель проходит по середине Вологодской области. Длина маршрута по этой параллели получается самой длинной прямой, которую можно провести в Вологодской области.

– Раньше в Вологодской области туристы проходили эту параллель на лыжах, – рассказала NewsVo автор проекта Наталья Емельянова, руководитель Вологодского центра туризма. – Мы посмотрели и оказалось, что маршрут по 60-й параллели затрагивает очень интересные места: Бабаево, Борисово-Судское, Белозерск, Кириллов, Волокославино, Харовск, Сямжа, Тотьма дальше идут деревни, которые связаны реками со средней Волгой, Бабушкинский и Кич-Городецкий район, а крайняя точка стоит прямо на берегу реки Юг. Поэтому мы решили создать маршрут таким, чтобы совершенно разным категориям туристов было интересно путешествовать по нему.

Маршрут 60 параллель» оформлен как на местности, так и в интернете. На местности поставлены точки - истинные пересечения с нулевыми координатами и культурные точки, на которые могут ориентироваться туристы. А в интернете этот проект оформлен на гугл-карте с мельчайшими подробностями.

Этим маршрутом могут пользоваться как любители при организации семейных поездок по области, так и туристы-спортсмены для проведения состязаний. 

– Люди смогут выбрать для путешествия небольшой отрезок маршрута, – рассказывает Наталья. – Например, жители Череповца могут взять отрезок: Бабаево, Белозерск, Кириллов и обратно вернуться в Череповец. А вологжане смогут взять тот же отрезок Бабаево, Кириллов, а потом посетить достопримечательности вдоль Кубенского озера и вернуться домой.

Создатели фильма: Вологодский центр туризма и проект «Вологодские параллели и меридианы» при поддержке Правительства Вологодской области.

Тэги: Туризм, маршрут, авто, достопримечательности, фильм

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