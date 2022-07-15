В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках

15.07.2022 [Политика]

Следственное управление СК РФ по Вологодской области сообщило, что в Вологде арестован 61-летний мужчина, который является подозреваемым по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ

Он подозревается в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ).

«Следствием установлено, что в период с марта по июнь текущего года на своей странице в социальной сети 61-летний местный житель опубликовал записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Противоправная деятельность была выявлена УФСБ России по Вологодской области. По ходатайству следствия СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщают в ведомстве. 

Ранее NewsVo писал, что муниципальный депутат Москвы Алексей Горинов был приговорен к семи годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Дело в отношении Алексея Горинова было возбуждено в апреле 2022 года. Депутат 15 марта в ходе заседания депутатов Красносельского муниципального округа столицы высказался, что в настоящее время неуместно проводить конкурс детского рисунка.

По статье 207.3 УК РФ также была арестован политик Илья Яшин. 

Тэги: фейки, аресты, специальная военная операция

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