Семь лет за слова: в России впервые дали реальный срок по статье о фейках

08.07.2022 [Общество]

Муниципальный депутат Москвы Алексей Горинов приговорен к семи годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. 

Это первый столь суровый приговор по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам «политической ненависти» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ранее инспектор МЧС из Крыма был приговорен по ней к условному сроку. Защита Алексея Горинова, которая продолжает настаивать, что «преследование за личное мнение» недопустимо, намерена обжаловать решение суда. Представители Совета по правам человека (СПЧ) также выразили недоумение: «Семь лет дают за убийство и изнасилование, а тут за слова». Пишет Коммерсантъ.

Оглашение приговора Алексею Горинову в Мещанском суде Москвы в пятницу началось с двухчасовым опозданием. «Признать виновным»,— постановила судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева. Прокурор Светлана Журавлева, напомним, накануне требовала назначить в качестве наказания депутату семь лет колонии общего режима.

Дело в отношении Алексея Горинова было возбуждено в апреле 2022 года. Депутат 15 марта в ходе заседания депутатов Красносельского муниципального округа столицы высказался, что в настоящее время неуместно проводить конкурс детского рисунка. После публикации в YouTube записи мероприятия на председателя совета депутатов Елену Котеночкину (она покинула РФ до предъявления обвинений) и депутата Алексея Горинова в прокуратуру пожаловались глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР) и зампред комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов («Новые люди»). Они заявили, что Елена Котеночкина и Алексей Горинов, обсуждая планы досуга москвичей в майские праздники, позволили недопустимые высказывания.

Также на депутатов пожаловался пользователь платформы "Пикабу", его как свидетеля засекретили. 

Прокуратура начала проверку. 26 апреля СКР возбудил уголовное дело. В обвинительном заключении среди прочего говорится о «сговоре» Елены Котеночкиной и Алексея Горинова, с целью «публичного распространения» заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам «политической ненависти или вражды». Высказывания депутатов были квалифицированы по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Эта норма вступила в силу 5 марта, на сегодняшний день фигурантами по ней проходят минимум 55 человек. Но пока реальных сроков никто не получал. 

Свидетели защиты, в том числе коллега Алексея Горинова по совету депутатов адвокат Михаил Бирюков, указывали на «недопустимость ответственности за мнение».

Свидетели обвинения настаивали, что «оскорблены» высказываниями депутатов и «трепетно» относятся к 9 мая. Горинов говорил, что также относится уважительно к празднику, заметил, что его родственники тоже воевали.

Адвокат Катерина Тертухина просила Мещанский суд обратиться в Конституционный суд (КС) и потребовать толкования нормы ст. 207.3 УК РФ. Госпожа Тертухина настаивала, что новая статья, введенная в УК в марте, вызывает «сомнения», поскольку была принята «для подавления политического плюрализма и инакомыслия» и противоречит ч. 3 ст. 55 Конституции (содержит исчерпывающий перечень оснований для ограничения прав граждан). Защита указывала, что само по себе уголовное преследование «и тем более лишение свободы» за слова «недопустимо». Суд в просьбе обратиться за разъяснениями нормы в КС отказал и посоветовал адвокатам сделать это «самостоятельно», - пишет Коммерсантъ

В итоге, суд постановил назначить Алексею Горинову «семь лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления».

«Вот это скорость,— прокомментировала вердикт член президентского Совета по правам человека и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитница Ева Меркачева.— Следствие и суд заняли три месяца, это рекорд. А как быть тем, кто ждет суда по три-пять лет? И второй момент — сам приговор (Алексею Горинову.— “Ъ”) — семь лет дают за убийство и изнасилование, а тут за слова».

В Госдуме  прокомментировали приговор муниципальному депутату Горинову за дискредитацию ВС РФ. Там считают, что суд оценил объективно все факты, в том числе учел отягчающие обстоятельства, и вынес взвешенное решение. Так считает депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Тэги: фейки, депутаты

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