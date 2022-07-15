Более 2000 древних артефактов, найденных на севере Кирилловского района, поступят в Кирилло-Белозерский музей-заповедник

15.07.2022 [Культура]

Более 2000 древних артефактов, найденных при раскопках на севере Кирилловского района, поступят в Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Археологические раскопки проводятся этим летом на севере Кирилловского района на месте слияния рек Ухтомица и Модлона. Здесь находится археологический памятник «Погостище-15».

– Раскопки на месте стоянки древнего человека ведет Наталья Косорукова, кандидат исторических наук, доцент и ведущий научный сотрудник кафедры истории и философии ЧГУ. В этом году ей помогают студенты двух университетов – ЧГУ и ВоГУ, и приветствуется любая помощь волонтеров, – рассказывают сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

В июле в «Погостище-15» побывали сотрудники Службы по учету, хранению и реставрации музейных предметов Кирилло-Белозерского музея-заповедника Ирина Савина и Анна Бородулина. Археологи ознакомили их с ходом очередного этапа работ и показали найденные предметы. Предметы хорошо сохранились благодаря тому, что находились в слое торфяника.

– На «Погостище-15» идут раскопки стоянки эпохи мезолита, – пояснила Наталья Косорукова, – сейчас мы вышли на слой сапропеля, в котором залегают находки, относящиеся к восьмому тысячелетию до нашей эры. Они представлены изделиями из кости, дерева и камня. В основном это все орудия охоты и рыболовства: наконечники стрел, рыболовных острогов, копий, а также подвески из зубов животных и костей. Встречается много разных нуклеусов – осколков камня, пластинок, скребков, то есть орудий для выделки шкур. Здесь очень много нуклеусов, нуклевидных… Видимо, на берегу этого озеровидного расширения реки люди находили кремень и прямо здесь его раскалывали, изготавливая из камня орудия труда.

Сообщается, что более 2000 предметов, найденных на «Погостище-15», будут переданы в фонды Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

– Полторы тысячи из них являются индивидуальными находками, – рассказала заместитель генерального директора по хранению Светлана Смирнова, – это, прежде всего, предметы вооружения: наконечники стрел и копий, ножи, а также каменные топоры, скребки и так далее. Кроме того, благодаря усилиям археологов, нам удастся составить некоторое представление о жизни и занятиях проживавшего в тех местах населения, поскольку найденные изделия отражают реальный исторический процесс. Интересна специфика и самого археологического объекта, учитывая его непосредственную близость к музею. Полученная в результате раскопок информация будет иметь для нас очень большое значение.

Река Модлона – известное археологам место. Здесь находятся порядка 20 археологических памятников.

Первое археологическое открытие здесь было сделано летом 1919 года. Гидрограф Константин Марков проводил здесь гидрографическую съемку. Из-за засухи уровень воды опустился до крайне низкой отметки. На открывшихся отмелях Марков обнаружил множество интересных находок. 

– Их даже не нужно было откапывать! Исследователь собрал большую археологическую коллекцию, которая затем осела в разных музеях страны, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Из-за событий в стране про археологические исследования на Модлоне на какое-то время забыли. Новый археологический памятник здесь открыли во второй половине 30-х годов. 

– На Модлону прибыл археолог Александр Яковлевич Брюсов, и именно он на протяжении двух десятков лет с перерывами будет раскапывать знаменитое Модлонское свайное поселение, датированное первой половиной III тысячелетия до нашей эры. В семидесятых туда же приедет ученица Брюсова Светлана Ошибкина и продолжит раскопки с целью уточнения стратиграфии и хронологии. Так в словаре археологов появятся слова «Модлона I» и «Модлона II», они же «памятники позднего неолита-энеолита, выделенные в особую группу, – сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Сейчас исследование древних археологических памятников на севере Кирилловского района Вологодской области продолжается.
 

Тэги: археологические раскопки, раскопки, находки, история, культура, Кирилло-Белозерский музей

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