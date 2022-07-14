Водоканал Череповецкого района оказался на грани банкротства

МУП «Водоканал ЧМР» оказался на грани банкротства. Счета арестованы, деятельность приостановлена. Об этом рассказал муниципальный депутат Евгений Опояскин.

«Сегодня на внеочередном заседании Муниципального Собрания депутатам пришлось срочно утверждать выделение 15,5 миллиона рублей на спасение коммунального предприятия. Спасут ли „Водоканал“ эти миллионы? Не знаю. По уму, нужна нормальная проверка его деятельности за последние года полтора-два. Все эти истории с диковинными схемами, странной кадровой политикой, непонятные выходные пособия для постоянно меняющихся директоров, несоответствие зарплат менеджмента и линейного персонала — другого исхода быть и не могло», — говорит он.

Евгений Опояскин пояснил, что деньги снимали с других статей районного бюджета.

Ранее NewsVo писал, что администрация Череповецкого района опубликовала на официальном сайте постановление о дополнительной надбавке к зарплате для директора МУП «Водоканал ЧМР». В нем говорится, что директору предприятия устанавливается персональная надбавка в процентах от должностного оклада в размере от 5% до 350% должностного оклада.

Поясняется, что надбавка положена за «организацию проведения антикризисных мероприятий в рамках финансового оздоровления предприятия для обеспечения потребителей услугами, определенными целями деятельности предприятия». Выплачиваться она будет ежемесячно, в соответствии с заключенным трудовым договором.