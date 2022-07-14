Водоканал Череповецкого района оказался на грани банкротства

14.07.2022 [Общество]

МУП «Водоканал ЧМР» оказался на грани банкротства. Счета арестованы, деятельность приостановлена. Об этом рассказал муниципальный депутат Евгений Опояскин.

«Сегодня на внеочередном заседании Муниципального Собрания депутатам пришлось срочно утверждать выделение 15,5 миллиона рублей на спасение коммунального предприятия. Спасут ли „Водоканал“ эти миллионы? Не знаю. По уму, нужна нормальная проверка его деятельности за последние года полтора-два. Все эти истории с диковинными схемами, странной кадровой политикой, непонятные выходные пособия для постоянно меняющихся директоров, несоответствие зарплат менеджмента и линейного персонала — другого исхода быть и не могло», — говорит он.

Евгений Опояскин пояснил, что деньги снимали с других статей районного бюджета.

Ранее NewsVo писал, что администрация Череповецкого района опубликовала на официальном сайте постановление о дополнительной надбавке к зарплате для директора МУП «Водоканал ЧМР». В нем говорится, что директору предприятия устанавливается персональная надбавка в процентах от должностного оклада в размере от 5% до 350% должностного оклада. 

Поясняется, что надбавка положена за «организацию проведения антикризисных мероприятий в рамках финансового оздоровления предприятия для обеспечения потребителей услугами, определенными целями деятельности предприятия». Выплачиваться она будет ежемесячно, в соответствии с заключенным трудовым договором.

Тэги: водоканал, Череповец, МУП

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры
Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы
В Череповце объявили имя новой «Мисс Северсталь»

Похожие новости

В Череповце в эту зиму выпало уже больше 1 метра снега

По данным сервиса «Яндекс.Погода», глубина снежного покрова в Череповце в выходные составила 102 сантиметра

1586
0

Череповецкий «Водоканал» не заплатил подрядчику за модернизацию котельной

Коммунальное предприятие оштрафовано на 50 000 рублей

1581
0

На 576 тонн загрязняющих веществ в год сократится сброс Череповца в Рыбинское водохранилище

На череповецком водоканале монтируют новое оборудование из Швеции

978
0

Водоканал Череповецкого района оштрафовали на 150 тысяч рублей за не оплаченный вовремя штраф

Предыдущее наказание было назначено за загрязнение окружающей среды

1415
0

«Чагодаводоканал» заплатит 7,2 млн рублей за загрязнение земли фекальными водами

Решение о взыскании 7 254 000 рублей ущерба, причиненного муниципальным предприятием окружающей среде в августе 2017 года, вынес Арбитражный суд Вологодской области

1724
0

В Череповце на очистных сооружениях «Водоканала» погиб слесарь

Причиной смерти могла стать механическая асфиксия

1878
0

Гендиректора «Вологдагорводоканала» накажут за срыв сроков ремонта на водопроводе по улице Чехова

В ходе выполнения работ по перекладке и врезке водопровода на двое суток сверх графика без воды остались 4 многоэтажных дома

4815
0

Чистую воду Лосте пообещали к 2016 году

В микрорайон начали прокладывать трубы для подключения к централизованному городскому водопроводу

2132
0

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели слесаря «Водоканала»

По версии следствия, в гибели мужчины виноват работодатель

2822
0

Сотрудник водоканала погиб в канализационном колодце

Рядом с ним находились двое коллег, все они потеряли сознание

4120
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Путин подписал закон, расширяющий понятие госизмены и ужесточающий наказание за нее
Жители многоквартирного жилого дома на улице Планерной обратились к Председателю ЗСО Андрею Луценко с вопросом о смене УК
Водоканал Череповецкого района оказался на грани банкротства
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Школа №23 в Вологде будет расширена за счет приобретения соседнего здания
Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
Бесплатные спортивные занятия проходят в новом скейт-парке «Яма» в Вологде
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4940
0
14.07.2022 [БлогоVO]

Начальник управления строительства и ЖКХ Череповецкого района Олег Красников посоветовал жителям самим уничтожать борщевик на общественных территориях, «вместо того, чтобы тыкать пальцами в телефон»

73
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

409
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика