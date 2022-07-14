Презентация книги Геннадия Сазонова о Христофоре Леденцове пройдет в Вологде 14 июля

14.07.2022 [Культура]

Презентация книги вологодского писателя и журналиста Геннадия Сазонова «Аршином общим не измерить…» пройдет 14 июля в квартире-музее писателя Василия Белова.

Это дополненное издание книги о меценате Христофоре Леденцове. Впервые книга вышла в 2012 году, выход нового издания приурочен к 180-летию со дня рождения благотворителя и общественного деятеля, которое будет отмечаться 24 июля.

– Христофор Семенович Леденцов (1842-1907) известен как учредитель одного из первых фондов в поддержку науки – «Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений», с которым сотрудничали самые известные русские и зарубежные ученые начала ХХ века, создатель первого в России ломбарда, открытого на его средства в Вологде, а также «Музея Содействия Труду», откуда вышли профсоюзы, – говорится в анонсе мероприятия.

Сообщается, что обновленное издание существенно отличается от первого: в книгу внесены дополнения и изменения. В новых главах автор раскрывает проблему взаимосвязи современности и наследия Леденцова, анализирует исследовательские работы о деятельности мецената. Также впервые в новой книге публикуется беседа с правнуком знаменитого вологжанина, известным петербургским ученым Николаем Леденцовым.

Книга издана при поддержке Администрации г. Вологды, Клуба деловых людей Вологодского землячества и благотворительного Фонда «Родник» имени Леденцова в Москве.

В рамках презентации нового издания Геннадий Сазонов расскажет о своей работе над созданием книги, раскроет архивные источники, которые стали основой художественно-документального повествования о великом русском меценате. Также все желающие смогут приобрести книги автора с его автографом.

Начало мероприятия 14 июля в 18.00 часов в Музее-квартире Василия Белова по адресу: Вологда, Октябрьская, д.10, кв. 4.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: презентация, книга, писатели, христофор леденцов, Леденцов

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