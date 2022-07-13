В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района

О смерти жителя Тарногского района Евгения Сипина сообщил глава района Александр Ежев.

«Сегодня в Тарногский район пришла трагическая новость. При исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на территории Украины 9 июля погиб наш земляк — старший лейтенант Сипин Евгений Михайлович. Выражаю глубочайшие искренние соболезнования родным и близким военнослужащего», — написал в соцсетях глава района.

Евгений Сипин родился в 1997 году в деревне Афоновская. В 2015 году он окончил Тарногскую школу и в этом же году был зачислен в артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге по военной специальности «Применение подразделений артиллерийской разведки». Проходил военную службу в войсковой части 2-22-20 в городе Волгоград в должности помощника начальника штаба отделения артиллерии.