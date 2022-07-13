Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповецком районе 14 августа

13.07.2022 [Общество]

Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповецком районе 14 августа.

– Первый Sup-фестиваль Яганово-2022 ждет участников! В Череповце впервые прошел сап-фестиваль и мы решили повторить, но уже в Череповецкому районе на озере в Яганово. Красивейшее место с интересной историей! – говорят организаторы мероприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, что первый фестиваль сапсерфинга прошел в Череповце в июне этого года. Тогда участники вышли на дистанцию в карнавальных костюмах.

Но если в Череповце спортивное оборудование предоставляла мэрия, то здесь участникам предлагается брать сапы в прокат по стоимости от 400 рублей в час. Организаторы опубликовали список прокатных пунктов, куда могут обращаться желающие.

В программе фестиваля: масс-старт заплыв на сап-досках для всех желающих (строго 18+) и спортивный заплыв на скорость.

Регистрация участников по ссылке.

Фестиваль пройдет 14 августа в Череповецком районе, в селе Яганово на Ягановком озере.

Организаторы: Вологодская федерация подводного спорта, Администрация Череповецкого района, ТОС «Ягановское поселение» и Волонтерский центр Череповецкого района.
 

Тэги: фестиваль, сапсерфинг

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