В виде костюмированного шоу прошел первый фестиваль сап-серфинга в Череповце

Первый фестиваль сап-серфинга прошел в минувшие выходные в Череповце в виде костюмированного шоу.

115 участников вышли на дистанцию в карнавальных костюмах, а зрителей собралось несколько тысяч.

Участникам нужно было преодолеть дистанцию протяженностью один километр: от теплохода «Пётр I» до Ягорбского моста и обратно.

– В акватории Ягорбы можно было встретить викинга, индейцев, Мазая и зайцев, супергероев и морскую царицу и даже маскота хоккейной команды «Северсталь» рысенка Севу и олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича, – рассказывает мэр Череповца Вадим Германов.

Победителями конкурса костюмов стали Екатерина Лиманец, Мария Месарева и семья Веселовых, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Екатерина Лиманец была в костюме русалки.

– Череповец – речной город, поэтому костюм соответствующий. Все сделала сама в течение недели, – объясняет Екатерина. – Я новичок в сапсерфинге, но несколько раз каталась. По профессии я художник и дизайнер, поэтому решила попробовать себя и в конкурсе костюмов.

Мария Месарева придумала для себя образ индейского вождя.

– Мы с подругами не спортсмены, любители. На костюмы у нас наметки были, что-то доделали сами, что-то даже взяли в прокат, – рассказала корреспонденту cherinfo.ru Мария.

Ранее NewsVo рассказывал, что стать участником мероприятия мог любой желающий не зависимо от уровня владения сап-бордингом. Инвентарь для состязания представил город.