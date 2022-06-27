В виде костюмированного шоу прошел первый фестиваль сап-серфинга в Череповце

27.06.2022 [Общество]

Первый фестиваль сап-серфинга прошел в минувшие выходные в Череповце в виде костюмированного шоу.

115 участников вышли на дистанцию в карнавальных костюмах, а зрителей собралось несколько тысяч.

Участникам нужно было преодолеть дистанцию протяженностью один километр: от теплохода «Пётр I» до Ягорбского моста и обратно.

– В акватории Ягорбы можно было встретить викинга, индейцев, Мазая и зайцев, супергероев и морскую царицу и даже маскота хоккейной команды «Северсталь» рысенка Севу и олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича, – рассказывает мэр Череповца Вадим Германов.

Победителями конкурса костюмов стали Екатерина Лиманец, Мария Месарева и семья Веселовых, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Екатерина Лиманец была в костюме русалки.

– Череповец – речной город, поэтому костюм соответствующий. Все сделала сама в течение недели, – объясняет Екатерина. – Я новичок в сапсерфинге, но несколько раз каталась. По профессии я художник и дизайнер, поэтому решила попробовать себя и в конкурсе костюмов.

Мария Месарева придумала для себя образ индейского вождя.

– Мы с подругами не спортсмены, любители. На костюмы у нас наметки были, что-то доделали сами, что-то даже взяли в прокат, – рассказала корреспонденту cherinfo.ru Мария.

Ранее NewsVo рассказывал, что стать участником мероприятия мог любой желающий не зависимо от уровня владения сап-бордингом. Инвентарь для состязания представил город.

Читайте также:

Тэги: фестиваль, сап, сапсерфинг, карнавал

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пломбир лишился Знака качества
Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»
Вологжанин несколько дней насиловал и избивал 20-летнюю девушку
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Нового мэра назначат в Череповце в сентябре
В Тарногском районе погиб ребенок при падении с велосипеда
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе

Похожие новости

Фестиваль рыбаков пройдет в Кириллове 9 июля

Сообщается, что в мероприятии примут участие более трех тысяч рыболовов-любителей и спортсменов

315
0

Песню «Вологда» жители города исполнили на разных языках

Видеоролик был создан к юбилею города в рамках областного фестиваля национальных культур «Единство» 

1258
0

Гастрономическая площадка «Вкусно поедим» работает в Вологде 24 и 25 июня

У стен кремля на проспекте Победы все желающие смогут продегустировать блюда традиционной кухни народов мира и традиционную народную кухню Вологодской области

1064
0

Фестиваль «Уличная магия» пройдет в День города Вологды на площади Революции

Здесь можно будет увидеть фокусников, трюкачей, большие фигуры динозавров, мыльное шоу и многое другое

1133
0

Фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» пройдет в Вологодской области с 1 по 3 июля

В мероприятии примут участие фольклорно-этнографические коллективы из многих регионов России

923
0

Уличные художники оформят более 20 объектов в Вологде в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад»

В мероприятии участвуют художники граффити из Вологды и Вологодской области, Москвы, Белгорода, Краснодара, Новосибирска и других городов

843
0

Началась серия вечерних интерактивных программ во дворе дома купца Пантелеева в Вологде

С 20 по 23 июня здесь пройдут литературные чтения, презентации книг, игры под гармонь и чаепития

1156
0

Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня

Народная музыка, игры, мастер-классы ждут вас во дворике исторического флигеля усадьбы купца Самарина по вечерам

1014
0

Фестиваль для талантливой молодежи стартовал в Вологде

Фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост» стартовал сразу на двух площадках

706
0

Более шести тысяч зрителей собрал в Вологодской области театральный фестиваль «Голоса истории»

Накануне прошла торжественная церемония закрытия фестиваля

699
0

Опубликована подробная программа фестиваля Бурмагинфест

Мероприятие пройдет в Вологде 25 и 26 июня

1008
0

Несколько открытых лекций пройдут в Вологде в рамках «Бурмагинфеста» 25 июня

Посетители узнают о жизни и творчестве Бурмагиных, а также о роли экслибриса в истории культуры

779
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
Минобрнауки предлагает ввести запрет на обновление стандартов образования
Вологжанин Алексей Чусов одержал победу на Кубке Белоруссии по мотоджихану
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
За падение ребенка из окна второго этажа в Череповце будут судить его мать
В Вологде чествовали победителей и призеров предметных олимпиад
Фестиваль рыбаков пройдет в Кириллове 9 июля
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

2908
0
26.06.2022 [БлогоVO]

Сгорел Речной вокзал в Вологде. Историческое место

778
0
27.06.2022 [Обзор Прессы]

Мастер Олег Арсеньев: «Резьба по дереву для меня сродни медитации»

152
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика