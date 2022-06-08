Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповце 26 июня с 18:00 до 20:30 на участке Ягорбы от улицы Ленина до Ягорбского моста.

– Сделаем не просто сплав, а настоящий карнавал. Предлагаем участникам придумать костюмы и выйти в них на дистанцию. Три человека, которые окажутся самыми оригинальными, получат призы от спонсоров фестиваля», – рассказал на своей странице в социальной сети мэр города Вадим Германов.

На сегодня заявки на участие в фестивале подали 72 человека, сообщает официальный сайт администрации города металлургов.

– В день фестиваля на месте смогут зарегистрироваться только те, у кого есть свое оборудование. Участники поплывут от теплохода «Петр I» до Ягорбского моста. Протяженность маршрута – один километр. Мы не рекомендуем участвовать новичкам. Им будет тяжело держать баланс и соблюдать дистанцию с другими участниками со всех сторон. Но еще есть время потренироваться и научиться. В день фестиваля на маршруте будут работать спасатели и медики, – говорит один из организаторов фестиваля, замдиректора Молодежного центра Юлия Бушмакина.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Напомним, что слово «сап», или «сапборд», происходит от английского sup-board (аббревиатура словосочетания «stand-up padding» – гребля стоя, и board – доска).

Сап – это плоская плавучая конструкция вытянутой формы, на которой размещается человек

Сапсерфинг — это водный вид спорта, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и гребет одним длинным веслом.