Вологодская область предложила создать госрезерв строительных материалов для внутреннего рынка

Власти Вологодской области предложили создать государственный резерв строительных материалов для внутреннего рынка.

Одной из наиболее пострадавших отраслей эксперты называют лесопромышленную. Сегодня меры поддержки этого направления экономики обсудили на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации ФС РФ, в работе которого принял участие Губернатор области Олег Кувшинников.

«Правительством страны уже принят ряд антикризисных мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса. Это поможет сохранить прежний режим работы и рабочие места. Однако мы понимаем, этого недостаточно. Отрасль нуждается в системных и долгосрочных мерах поддержки, связанных с санкционным режимом. Это, прежде всего, возможность сделать упор на внутренний рынок. Необходимо пересмотреть вопросы развития деревянного домостроения. На сегодня есть интересные решения», — рассказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Говоря о интересных решениях, вице-спикер имел в виду строительство первого в России деревянного жилого комплекса, который будет состоять из двух четырехэтажных зданий в Соколе. Этот опыт можно перенять.

Олег Кувшинников также озвучил ряд предложений по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса. Одна из инициатив касается создания государственного резерва строительных материалов из древесины для внутреннего рынка и пострадавших регионов Донецкой и Луганской Народных Республик. Такая мера поддержки позволит способствовать сбыту и сохранить рабочие места на предприятиях. При этом по предложению Губернатора области готовая продукция должна поставляться в госрезерв по фиксированным закупочным ценам.

Еще одна инициатива касается экспорта.

«Мы предлагаем субсидировать транспортные расходы предприятиям Северо-Западного федерального округа или снизить тарифы железнодорожных перевозок древесины. Если такое решение будет принято, то это позволит переориентировать экспорт продукции на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию, сбалансировать работу предприятий лесопромышленного комплекса, — отметил Губернатор области Олег Кувшинников. — Также мы предлагаем усилить работу по доставке грузов по воде, в том числе через Северный морской и Волго-Балтийский пути».

Еще одно предложение — это позволить арендаторам самостоятельно определять объемы заготовки древесины по породам, на которые есть стабильный спрос, соблюдая общий баланс расчетной лесосеки за три года.

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