Переработчики заявили, что спрос на металлолом снизился почти на треть

Вслед за представителями металлургических предприятий опадении спроса на металл заявили его переработчики.

В 2022 году они ожидают падения спроса на лом черных металлов на 30% из-за снижения закупок со стороны металлургов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» Виктора Ковшевного министру экономического развития Максиму Решетникову.

По данным ассоциации с января по май этого года спрос на лом в России упал на 13%, в июне падение продолжилось. Спрос за месяц уменьшился на 49%. По итогам же 2022 года спрос может сократиться на 30% и даже больше.

Ковшевной отмечает, что экспорт лома в страны Европы с января по май упал на 80%, до 244 тыс. тонн.

Ранее NewsVo писал, что в «Северстали» заявили, что ситуация на рынке крайне напряженная. Доля экспорта в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году.