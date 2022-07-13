Переработчики заявили, что спрос на металлолом снизился почти на треть

13.07.2022 [Экономика]

Вслед за представителями металлургических предприятий опадении спроса на металл заявили его переработчики. 

В 2022 году они ожидают падения спроса на лом черных металлов на 30% из-за снижения закупок со стороны металлургов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» Виктора Ковшевного министру экономического развития Максиму Решетникову.

По данным ассоциации с января по май этого года спрос на лом в России упал на 13%, в июне падение продолжилось. Спрос за месяц уменьшился на 49%. По итогам же 2022 года спрос может сократиться на 30% и даже больше.

Ковшевной отмечает, что экспорт лома в страны Европы с января по май упал на 80%, до 244 тыс. тонн. 

Ранее NewsVo писал, что в «Северстали» заявили, что ситуация на рынке крайне напряженная. Доля экспорта  в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. 

Тэги: металлолом, кризис

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры
Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы

Похожие новости

В Никольском районе раскрыли кражу опоры линии электропередач

20-летний подозреваемый признался, что сдал украденную опору в металлолом

948
0

Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"

Обвиняемые уже больше года добиваются возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества со стороны ЗАО Банк «Вологдабанк» и ООО «ТрасОйл», но дело так и не возбуждено.

4678
0

Житель Вологды украл из ангара на улице Рыбной инструменты и металлолом

Сумма ущерба составила 185 тысяч рублей

1330
0

Житель Вологды сдал в металлолом чужой грузовой контейнер

Потерпевший оценил ущерб в 200 тысяч рублей

1085
0

Четверо работников железной дороги в Вологде подозревааются в краже семи тонн металлолома

Ущерб от их действий составил больше 150 тысяч рублей

2078
0

В Череповце троих мужчин будут судить за кражу 550 метров медного кабеля

Сумма ущерба составила больше 900 тысяч рублей

1851
0

В Череповце трое мужчин украли с предприятия порядка 450 тонн металлолома

Ущерб составил около 2 миллионов 250 тысяч рублей

1684
0

Житель Харовска украл полтонны металлолома из одной скупки и сдал в другую

Возбуждено уголовное дело

1406
0

Вологжанин украл металлолом с базы на улице Ленинградской

Мужчину задержали росгвардейцы

955
0

Вологжанин совершил разбойное нападение на пункт приёма металлолома

Задержавшим его полицейским он сказал, что заранее спланировал преступление: несколько раз переоделся, выбросил телефон и изменил походку

1393
0

Вологжанин не смог сдать украденный автомобиль в металлолом

Работник скупки отказался принять машину без документов

1872
0

В Харовске злоумышленник украл ворота весом в 4 тонны

Мужчина, задержанный по подозрению в краже, рассказал, что сдал ворота в металлолом

1060
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область предложила создать госрезерв строительных материалов для внутреннего рынка
В Шексне вандалы систематически портят арт-объект в центре поселка
В Москве задержали бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича
В Вологде возобновили строительство бассейна ВоГУ
В Вологде стартовали работы по изменению схемы движения на съезде с Октябрьского моста
В Вытегорском районе пенсионерку приговорили к обязательным работам за нападение на соседку с лопатой
В Кириллове из-за короткого замыкания в водонагревателе загорелась квартира
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4839
0
13.07.2022 [БлогоVO]

Мною принято решение о выходе из состава членов Партии «Единая Россия»

286
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

309
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика