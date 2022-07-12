Леща весом почти в два килограмма выловил житель Вологды в День рыбака

12.07.2022 [Общество]

Леща весом почти в два килограмма выловил житель Вологды на фестивале ко Дню рыбака, который прошел в Кириллове 9 июля.

– На берегу Сиверского озера собрались более семи тысяч человек, а в соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие почти 300 рыболовов. Они состязались в трех дисциплинах: ловили на удочку с поплавком с берега, фидер (донку) и спиннингом с лодок. Как отметили сами участники, погода способствовала клеву. Уловы на фидер достигали 16 кг за 4 часа, а поплавочной удочкой удавалось вытащить на берег до 10 кг. Кстати, каждый трофей во время соревнований взвешивали в живом виде и выпускали в воду, – сообщает пресс-служба департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

В номинации «Поплавочная удочка» лучшим с суммарным уловом в 9,625 кг победил Леонид Погодин из Чагоды. 

В «Спиннинге с лодки» вне конкуренции оказалась команда «Прибой» из Липина Бора, выловившая 4,416 кг. 

При ловле на донную удочку с берега с результатом 15,370 кг победил Клим Рябинин из Череповца. 

Специальный приз «Биг фиш» за самую большую рыбу забрал Руслан Вальтер, который выудил леща на 1,832 кг. 

Лучшим рыболовам вручили новые снасти и надувные лодки. Всех участников фестиваля вологодские рыбопромысловые компании и рыбоводные организации накормили ухой. К празднику присоединились и охотники, которые приготовили мясной суп шулюм.

Напомним, что конкурс по ловле рыбы на поплавочную удочку также пройдет в рамках Дня Лодки в селе Устье 16 июля.

Тэги: день рыбака, рыбаки, фестиваль, рыба

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