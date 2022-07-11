Праздник Лодки пройдет в селе Устье 15 и 16 июля

День Лодки пройдет в селе Устье 15 и 16 июля.

В этом году район планирует отмечать этот праздник широко. Администрация района анонсирует множество конкурсов, состязаний, концертов и большую ярмарку. Напомним, предыдущие два года из-за пандемии мероприятие проводилось в усеченном формате.

Программа праздника:

15 июля, пятница,

10:00-12:00 Конкурс скульптур из песка «Песочные фантазии» (0+) Берег реки Кубены у д.10 по ул.Набережная.

15:00 Торжественный прием Главы района для усть-кубинцев, имена которых занесены на Доску Почета. (6+) Администрация района.

17:00 Открытие 22-го областного конкурса профессионального мастерства по изготовлению лодок. (6+) Набережная реки Кубены.

17:30 Соревнования по гребле на весельных лодках. (6+) Акватория реки Кубены.

19:00 Концерт «На волнах времени» с участием Александра Одинцова. (12+) Набережная реки Кубены.

16 июля, суббота

06:00-09:00 Конкурс по ловле рыбы на поплавочную удочку. (6+) Сбор участников на дороге на Лесозавод.

10:00-15:00 «Устьянская ярмарка-2022»: продукция сельских подворий и изделий декоративно-прикладного творчества; чаепития, дегустации, игры. (6+) Улица Советская.

11:00 Праздничное шествие участников районного фестиваля традиционной народной культуры «По главной улице с гармонью». (6+) От набережной к улице Советской.

11:30 Начало работы интерактивной площадки районного фестиваля народной культуры «Традиции родной земли» (6+) улица Советская:

Творческие интерактивные площадки;

Мастер-классы по народному творчеству для всех желающих;

Выставка фотографий «Фото на баннере».

11:30 Парковая зона «Библиотечная поляна» (6+) парк имени Смелова:

Мастер-класс «Кружевной плетешок»: плетение оберега на коклюшках;

Интерактивная фотозона «Сапоги есть просят»;

Выставка-продажа книг писателя-краеведа Александра Быкова;

«Краеведческая лавка» - книжная ярмарка.

11:30 Парковая зона «Играем в народные игры» и мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы (6+) парк имени Смелова.

11:30 «Играй, гармонь, по-устьянски» - танцевальная ретро-площадка под русскую гармонь (6+) площадь у обелиска.

13:00 Концертная программа «Устьянские чаепития» (6+) площадь у обелиска.

12:00 Тематическая площадка СППК «Возрождение» «Традиционные устьянские пироги» (6+) площадь у «Трактира на Советской».

Сценическая площадка «Берег» и набережная реки Кубена - 10:00-14:00 Работа интерактивной площадки «Лодочная пристань-2022»:

Выставка работ районного конкурса художественного, декоративно-прикладного и технического творчества «Лодка в миниатюре-2022» (6+);

Выставка лодок-победителей прошлых конкурсов мастеров-лодочников (6+).

11:00-11:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА (6+)

11:30-11:40 Презентация интерактивной площадки «Лодочная пристань-2022» (6+)

11:40-13:00 Спуск лодок на воду, соревнование и испытание ходовых качеств конкурсных лодок, подведение итогов конкурса, награждение мастеров-лодочников, награждение участников конкурса «Лодка в миниатюре» (6+)

14:00 Концерт «Веселись, народ, танцуй и пой душа!» с участием лауреатов всероссийских фестивалей и конкурсов Любови Зверевой (Вологда) и ансамбля народного танца «Рябинка (Вологда) (6+)

19:00-23:00 Вечерняя программа

19:00 Концерт Виталия Синицына и группы «Бродяга время» (Вологда) (12+)

19:45 Концерт группы «Восток» (Москва) (12+)

20:15 Концерт кавер-группы «Патефоникс» (Ярославль) и шоу-балета «Фиеста» (Вологда) (12+)

22:15 Концерт группы «Стрелки: золотой состав» (Москва) (12+)

23:00 Фейерверк (6+)

Тематические площадки праздника

09:00-12:00 «Устьянская уха» (парк ветеранов в устье реки Петровки). Конкурсы на лучшее приготовление ухи на костре. (6+)

09:00-16:00 Работает Усть-Кубинский районный краеведческий музей, ул. Яковлева, 8 (6+)Знакомство с экспозициями музея. Обзорные экскурсии по экспозициям музея.

10:00-17:00 Детский городок аттракционов площадь у старого здания администрации на улице Советской (6+)

Спортивные мероприятия

16 июля в 11.:00 Турнир по пляжному волейболу среди ветеранских команд на стадионе в селе Устье.