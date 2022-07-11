Гастрономический фестиваль «Морошка» проходит в Тотьме с 10 по 17 июля

11.07.2022 [Культура]

Гастрономический фестиваль традиционной северорусской кухни «Морошка» проходит в районном центре Тотьма Вологодской области с 10 по 17 июля.

Гостей ждут кулинарные мастер-классы и поединки, чаепития, завтраки на траве, интеллектуальные игры и перепевы.

Кафе и рестораны Тотьмы участвуют в конкурсах на изготовление блюд традиционной северорусской кухни и представляют эти блюда в меню в течение всей недели. 

Неделя проведения гастрономического фестиваля совмещается с культурной программой: днем — кулинарные мастер-классы, вечером — песенные состязания.

Так, например, 16 июля в доме Токаревых вас угостят чаем с травами и вкуснейшей выпечкой, познакомят поподробнее с биографией известного тотемского мецената Николая Ильича Токарева.

- Хотите узнать, что обсуждал цвет общества в Тотьме в начале ХХ века? Вас ждет встреча с городским головой купцом Александром Киренковым, начальницей Мариинской женской гимназии Анной Павловной Кокоревой, супругой купца Константина Замяткина - Марией Александровной и другими представителями тотемского купечества, - говорится в анонсе чаепития. - Мероприятие будет проходить в два сеанса: в 12:00 и в 13.00. Вход бесплатный. Выбирайте удобное для вас время! Ждем вас в Тотьме на ул. Горького, д. 14.

Организатор фестиваля «Центр развития культуры «Тотьма».

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Публикуем подробную программу мероприятий фестиваля:
 

Тэги: фестиваль, гастрономический фестиваль, Тотьма

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