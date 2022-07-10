В Вологде вновь заметили испанских слизней

Жители Вологды вновь стали замечать испанских слизней. Фото гигантского слизня появилось в социальных сетях. Люди спрашивают, что это за мутант.

Прошлым летом в районе Льнокомбината в Вологде горожане находили множество больших испанских слизней. Это крупные моллюски до 10-12 сантиметров в длину, до полутора сантиметров в диаметре, яркой охристой окраски.

Ранее NewsVo разбирался, чем эти слизни опасны. Доцент кафедры кафедры биологии и химии ВоГУ, кандидат биологических наук Юлия Белова тогда рассказала изданию, что слизень испанский – это достаточно опасный инвазивный вид. Инвазивный – это тот, который не свойственен для территории. Он вселился в результате деятельности человека. Слизень испанский сейчас очень активно распространяется в России вместе с посадочным материалом и вместе с грунтом. Есть указания на то, что может переселяться вместе с фруктами. Слизень испанский очень распространён в Европе. Он начал там активно расселяться со второй половины 20-го века. С юга Европы: Испании, Франции, Италии – на север и на восток. В начале 2000-х впервые был обнаружен в одном из тепличных хозяйств в Твери.

Сейчас этот вид встречается не только в южной, но и в средней, и в северной Европе. Распространён в Норвегии, Финляндии, в Прибалтике, в России – в Калининграде, в Ленинградской, Московской и Тверской областях, в Карелии. В Вологде он впервые был зарегистрирован в 2020 году. Была надежда, что он не выдержит северной зимы. Но вид успешно перезимовал. прошлом году мы впервые его зарегистрировали у нас в Вологде. Причём пока только в районе Льнокомбината.

Этот вид слизней рассматривается всеми специалистами как очень опасный вредитель сельскохозяйственных, культурных, декоративных растений. Он всеядный. Плюс ко всему он крупный, у него достаточно быстрый цикл развития, ему нужно много есть, чтобы быстро развиваться и набирать массу.