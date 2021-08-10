Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней

10.08.2021 [Общество]

Этим летом в районе Льнокомбината в Вологде горожане находят множество больших испанских слизней. Это крупные моллюски до 10-12 сантиметров в длину, до полутора сантиметров в диаметре, яркой охристой окраски.

– Предупредите детей, чтобы не вздумали с ними играться! – пишет на своей странице в социальной сети вологодский блогер Слав Ерохов.

Что это за слизни? Откуда они взялись в Вологде? Могут ли они быть опасны для человека? Такие вопросы NewsVo задал Юлии Беловой, доценту кафедры биологии и химии ВоГУ, кандидату биологических наук.

– Юлия Николаевна, расскажите, пожалуйста, что это за слизни!

– Слизень испанский – это достаточно опасный инвазивный вид. Инвазивный – это тот, который не свойственен для территории. Он вселился в результате деятельности человека. Слизень испанский сейчас очень активно распространяется в России вместе с посадочным материалом и вместе с грунтом. Есть указания на то, что может переселяться вместе с фруктами. Слизень испанский очень распространён в Европе. Он начал там активно расселяться со второй половины 20-го века. С юга Европы: Испании, Франции, Италии – на север и на восток. В начале 2000-х впервые был обнаружен в одном из тепличных хозяйств в Твери.

Сейчас этот вид встречается не только в южной, но и в средней, и в северной Европе. Распространён в Норвегии, Финляндии, в Прибалтике, в России – в Калининграде, в Ленинградской, Московской и Тверской областях, в Карелии. В прошлом году мы впервые его зарегистрировали у нас в Вологде. Причём пока только в районе Льнокомбината.

Была надежда, что он не выдержит наших зимний условий. Потому что у нас всё-таки достаточно холодно. Но не сложилось. Может быть потому, что в этом году был очень глубокий снежный покров. Может быть часть особей оказалась в каких-то комфортных условиях: вблизи домов, в близи теплотрасс. И это помогло им успешно перезимовать.

– Правда ли, что эти слизни опасны?

– Этот вид слизней рассматривается всеми специалистами как очень опасный вредитель сельскохозяйственных, культурных, декоративных растений. Он всеядный. Плюс ко всему он крупный, у него достаточно быстрый цикл развития, ему нужно много есть, чтобы быстро развиваться и набирать массу.

Это, конечно, тревожный звоночек для городского хозяйства. Если он закрепится у нас и потом пойдёт за город, то это станет проблемой для промышленного растениеводства и огородников. Потому что он размножается быстро, территорию заселяет быстро и достаточно быстро способен уничтожать растения. 

– Испанские слизни ядовиты?

– В литературе нигде нет указаний на то, что их слизь ядовита для человека. Учитывая то, что вид активно расселяется с середины XX века, и если бы были реальные жертвы среди детей, например, то это было бы известно. Поэтому насчёт токсической опасности для детей – это преувеличение. Животные не едят этих моллюсков, скорее всего, потому, что у них слизь густая и едкая. Она едкая для птиц и мелких млекопитающих. Но, в принципе, на каждый ресурс есть свой потребитель. Например, есть сведения, что курицы и утки этих слизней едят.

Но всё же этот слизень представляет некоторую опасность потому, что он всеяден. Он питается не только растительностью, но и любой мёртвой органикой, в том числе животной, может питаться на трупах: как дождевых червей, так и на мелких млекопитающих. Может встречаться на экскрементах. Это как раз и представляет определённую опасность для человека. Потому что на экскрементах и на трупах могут быть возбудители заболеваний: яйца паразитических червей, бактерии, которые, если брать слизня на руки, могут передаться человеку. Риски есть, но они не запредельно высокие. Основная опасность этого слизня – для сельского хозяйства.

Но пока они у нас замечены только в районе Льнокомбината. В других районах его не видели, хотя искали.

– Есть ли в Вологде ещё какие-то нехарактерные для нашего региона вредители?

– В Вологде есть ещё один инвазивный вид, который достаточно активно расселяется, но его, в принципе, никто сейчас особо не замечает, возможно, потому, что он выглядит для нас не так экзотично, как испанский слизень. 

Жители центральных районов Вологды, те, кто любит гулять вдоль реки и в парке Мира, наверняка, обращали внимание на многочисленных моллюсков, которые, особенно в дождливую погоду или в вечерние часы в массе появляются на заборах, на дорожках. Они ещё громко хрустят, когда на них наступаешь, а не наступать на них невозможно потому, что их очень много. Это арианта древесная. Эти моллюски в основном питаются в Вологде на пустырях: на лопухах и крапиве. Но на дачных участках они тоже могут стать проблемой, потому что их много, они всеядные и достаточно крупные. Если по парку Мира погулять в конце лета, то можно заметить, что в больших зарослях лопухов от самих листьев остались только главные жилки. Это результат работы этого моллюска.

Тэги: сельское хозяйство, насекомые, растения, цветы

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