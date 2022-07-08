В Вологодской области заработала система видеомониторинга лесных пожаров

08.07.2022 [Общество]

В десяти районах Вологодской области установили 35 камер для мониторинга лесных пожаров. Устройства закреплены на вышках сотовой связи. На это было выделено 22,5 млн рублей из регионального бюджета. 

Система фиксирует возможные возгорания и сигнализирует о потенциально опасном объекте, специалист анализирует эту информацию и в случае выявления возгорания передает ее в диспетчерскую службу лесничества. 

Камеры появились именно в тех районах, где за последние 20 лет произошло 70% лесных пожаров по количеству и 88% по площади, сообщают в правительстве региона. В дальнейшем планируется расширить систему и на другие районы, сообщают в пресс-службе регионального правительства. 

В 2021 году на территории Вологодской области было зафиксировано 111 лесных пожаров площадью 1397,7 гектара. С начала этого года произошло 12 лесных пожаров, писал NewsVo.

Тэги: лесные пожары

ТОП НЕДЕЛИ

Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции
Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской
В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
В Вологде снова тушили речной вокзал
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 23-летнюю девушку
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом

Похожие новости

За неделю в Вологодской области произошло три лесных пожара

В 14 районах установлен четвертый класс пожароопасности

487
0

В Вологодской области ликвидировали второй с начала года лесной пожар

Площадь пожара составила 0,02 гектара

759
0

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах выросли в 10 раз

В кодекс об административных правонарушениях Госдумой приняты поправки

724
0

Министерство природы прогнозирует сложную ситуацию с лесными пожарами в Вологодской области этим летом

Это связано с погодными условиями

961
0

На территории Вологодской области зафиксирован первый лесной пожар с начала этого года

Пожар был локализован и ликвидирован

1182
0

Вологодские парашютисты-пожарные отправились на тушение пожаров в Курганскую область

Там горит более 10 тысяч гектаров леса

1241
0

В Вологодской области будут следить за пожарами с помощью видеокамер

Всего будет установлено 35 камер, дальность каждой из которых составит до 40 км

1353
0

В перечень населенных пунктов, которые могут пострадать от лесных пожаров, попало 11 детских лагерей

Документ опубликован на сайте правительства области

980
0

В Вологодской области не хватает техники для тушения лесных пожаров

Также каждый двенадцатый пожарный водоем находится в неисправном состоянии

1659
0

Вологжане помогут тушить лесные пожары на территории заповедника в Мордовии

23 августа в республику отправилась группировка из лесников и сотрудников авиалесоохраны

1678
0

«Вологдалесхоз» закупает тяжелую технику для борьбы с лесными пожарами

Такая техника используется для создания противопожарных разрывов при лесных пожарах

1577
0

В Вологодской области потушили все крупные лесные пожары

Последний крупный пожар ликвидирован в Верховажском районе

1123
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Вологды буду судить за то, что он до смерти забил соседа монтировкой
«Фонтанка» опубликовала список исполнителей, чьи выступления в России сочли нежелательными
Картины молодых вологодских художников представлены на выставке Вологде
В Череповце за неделю собаки покусали 60 детей
Выставка книг с дарственными надписями открылась в Вологде
В Вологодской области заработала система видеомониторинга лесных пожаров
64 письма поэта Николая Рубцова выкупили у частного лица сотрудники Тотемского музейного объединения
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4335
0
08.07.2022 [БлогоVO]

Очередной пример холуйского безразличия

52
0
08.07.2022 [Обзор Прессы]

Лицо города в цвете: у Сретенской церкви на набережной Вологды восстановят разноцветные наличники и изразцы

93
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика