В Вологодской области заработала система видеомониторинга лесных пожаров

В десяти районах Вологодской области установили 35 камер для мониторинга лесных пожаров. Устройства закреплены на вышках сотовой связи. На это было выделено 22,5 млн рублей из регионального бюджета.

Система фиксирует возможные возгорания и сигнализирует о потенциально опасном объекте, специалист анализирует эту информацию и в случае выявления возгорания передает ее в диспетчерскую службу лесничества.

Камеры появились именно в тех районах, где за последние 20 лет произошло 70% лесных пожаров по количеству и 88% по площади, сообщают в правительстве региона. В дальнейшем планируется расширить систему и на другие районы, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В 2021 году на территории Вологодской области было зафиксировано 111 лесных пожаров площадью 1397,7 гектара. С начала этого года произошло 12 лесных пожаров, писал NewsVo.