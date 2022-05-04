В Вологодской области будут следить за пожарами с помощью видеокамер

04.05.2022 [Общество]

В Вологодской области следить за лесными пожарами будут с помощью видеокамер. 

Всего будет установлено 35 камер, дальность каждой из которых составит до 40 км. Три камеры уже смонтированы в Череповецком районе и одна — в Кадуйском. Видеонаблюдение устанавливается на вышках мобильной связи для увеличения эффективности мониторинга лесопожарной обстановки в регионе. Все работы планируется завершить к середине мая.

Данную систему установят в 10 районах: Вашкинском, Вытегорском, Бабаевском, Белозерском, Вологодском, Кадуйском, Кирилловском, Устюженском, Чагодощенском и Череповецком. В них за последние годы произошло 70% всех лесных пожаров.

Вся информация в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, что позволяет круглосуточно контролировать лесопожарную обстановку и оперативно фиксировать возгорания в лесах, определять их координаты и привязку к населённому пункту.

Снижение ущерба от лесных пожаров также — один из показателей национального проекта «Экология». В 2022 году на внедрение системы видеомониторинга Губернатором было принято решение о выделении 22,5 млн. рублей из областного бюджета. 

Пользователями данной системы, кроме Департамента лесного комплекса, будут МЧС России по Вологодской области, Областная противопожарная служба, Единые диспетчерские службы в районах и УМВД России по Вологодской области.

На данный момент система мониторинга лесопожарной обстановки в регионе включает в себя также космический мониторинг через информационную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства, авиационное патрулирование с парашютистами на борту, наземное патрулирование лесного фонда области.

Тэги: лесные пожары

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