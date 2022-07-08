В Вологодской области рассматривают возможность строительства деревянных домов для переселенцев

Министерство строительства и МЧС России утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения до 2024 года. В правительстве Вологодской области поясняют, что документом предусмотрено проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности деревянных зданий.

Речь также идет о подготовке проектов пилотных объектов — общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей из дерева и корректировке нормативной базы на основе проведенной работы.

«Это очень важный документ. Сейчас в нашем регионе уже отрабатывается технология возведения многоквартирных домов из CLT-панелей в Соколе. Вологодская область обладает значительным запасом лесосырьевых ресурсов. Нормативное регулирование в части применения новых материалов из древесины обеспечит широкое применение домостроения из дерева, в том числе в индустриальном масштабе и для реализации программы по переселению из аварийного жилья», — прокомментировал начальник Департамента строительства области Дмитрий Буслаев.

Проектную документацию, утвержденную по итогам проведенной работы, можно будет использовать для строительства в сейсмических районах и при любых климатических условиях. В правительстве утверждают, безопасность таких домов и качество жизни в них будут сопоставимыми с более распространенными зданиями из бетона и железа.

Ранее NewsVo сообщал, что в Соколе начали строительство двух четырехэтажных жилых домов из CLT-панелей. Технология применяется впервые в России.