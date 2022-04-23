В Вологодской области начали строить четырехэтажные многоквартирные дома из дерева

23.04.2022 [Общество]

В Соколе начали строительство двух четырехэтажных жилых домов из CLT-панелей. Технология применяется впервые в России, сообщает правительство Вологодской области.

«Это большой шаг вперед в развитии жилищного строительства, которое становится быстрым и экологичным. Ранее в нашей стране не существовало понятия „деревянный многоэтажный дом“, поэтому это историческое событие для строительной отрасли России», — отметил глава Вологодчины Олег Кувшинников.

Инвестпроект реализует компания Segezha Group из материалов собственного производства.

Производство перекрестно-склееных панелей из вологодского леса было организовано в феврале прошлого года. Ежегодно производство будет выпускать около 50 тыс. кубометров панелей. Данный объем позволит возвести в регионе 200 тыс. кв.метров жилья.

Каждый многоэтажный дом из дерева будет состоять из 32 квартир общей площадью от 48 до 65 кв.метров. разрешение на строительство было выдано в апреле текущего года.  

«Сейчас дерево не воспринимается, как нечто надежное, крепкое, устойчивое, но, тем не менее, на сегодняшний день в Норвегии построен самый высокий деревянный дом высотой 85 метров, в Швейцарии приступили к строительству 100-метрового многоквартирного деревянного дома. Все зависит от того, как материал изготовлен и скомпонован. Мы совершенно точно можем строить дома высотой до 100 метров без бетона, из экологически чистого материала. За современной технологией строительства из CLT-панелей в России большое будущее, и мы рассчитываем в ближайшем будущем строить девятиэтажные дома», — рассказал Президент, председатель правления компании Segezha Group Михаил Шамолин. 

Строительство домов из деревянных панелей может стать уникальной возможностью ускорить темпы обеспечения людей жильем.

 

 

 

 

 

 

 

Тэги: Строительство

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