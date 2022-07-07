Картины и кружева Юлии Захаровой представлены на выставке в Вологде

07.07.2022 [Культура]

Выставка «Мой творческий мир» Юлии Захаровой работает в Центре ремесел в Вологде.

– Юлия Захарова – художник декоративно-прикладного искусства (кружевоплетение), член Союза художников России. Юлия родилась в Вологде. Дочь известной кружевницы Ангелины Ракчеевой. С 1990 по 1994 училась на закройщика-портного, затем работала по специальности. С 1999 по 2004 училась в Череповецком государственном университете по специальности изобразительное искусство и черчение. C 2004 года работала научным сотрудником в Вологодском государственном музее-заповеднике. С 2007 года работала в кружевной фирме «Снежинка» художником по кружеву, – рассказывают об авторе организаторы выставки.

Произведения Юлии закуплены музеями декоративно-прикладного искусства России. Также работы художницы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

На выставке представлены картины в технике масляной живописи в жанрах – пейзаж, натюрморт и авторские изделия Юлии Захаровой из вологодского кружева.

Посетить выставку можно до 7 августа в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Возрастных ограничений нет.

Ранее NewsVo рассказывал, что в это же время в Центре ремесел проходит выставка сестры Юлии – художницы Евгении Марочко.
 

Тэги: выставка, художники, картины, кружева

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