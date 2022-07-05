Выставка живописи и кружева Евгении Марочко открылась в Вологде

Выставка живописи и кружева Евгении Марочко «Необыкновенное рядом…» открылась в Центре ремесел в Вологде.

Евгения Марочко – художник декоративно-прикладного искусства (кружевоплетение), член Союза художников России.

– Марочко принадлежит к известной династии художников вологодского кружева. Как и мама – Ангелина Николаевна Ракчеева, заслуженный художник РФ – училась в Московский художественно-промышленный институт имени Калинина.

Работы Евгении представлены в Вологодском музее кружева и в других российских музеях.

– Жанр работ художницы – лирический. На выставке представлены русские пейзажи, цветы, образы мистических героев, моменты состояния природы. Также представлены работы в технике коллаж. Это авторская идея наложения графики, кружева, природных материалов, текстиля, полудрагоценные камней. На выставке представлены изделия в традиционном орнаменте вологодского кружева и в других креативных направлениях, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 7 августа в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Возрастных ограничений нет.

