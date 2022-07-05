Выставка живописи и кружева Евгении Марочко открылась в Вологде

05.07.2022 [Культура]

Выставка живописи и кружева Евгении Марочко «Необыкновенное рядом…» открылась в Центре ремесел в Вологде.

Евгения Марочко – художник декоративно-прикладного искусства (кружевоплетение), член Союза художников России. 

– Марочко принадлежит к известной династии художников вологодского кружева. Как и мама – Ангелина Николаевна Ракчеева, заслуженный художник РФ – училась в Московский художественно-промышленный институт имени Калинина.

Работы Евгении представлены в Вологодском музее кружева и в других российских музеях. 

– Жанр работ художницы – лирический. На выставке представлены русские пейзажи, цветы, образы мистических героев, моменты состояния природы. Также представлены работы в технике коллаж. Это авторская идея наложения графики, кружева, природных материалов, текстиля, полудрагоценные камней. На выставке представлены изделия в традиционном орнаменте вологодского кружева и в других креативных направлениях, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 7 августа в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Возрастных ограничений нет. 
 

Тэги: выставка, живопись, художники, мастера

ТОП НЕДЕЛИ

Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
«Мы как будто полностью обнулены»: беженец из Мариуполя рассказал, как оказался в Вологде
Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции
В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской
В Вологде снова тушили речной вокзал
В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 23-летнюю девушку
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом

Похожие новости

Скетчи с видами Вологды представлены на выставке в библиотеки имени Бабушкина

Здесь проходит выставка работ художника Олега Малинина «Влюбленный в Вологду»

828
0

Выставку, посвященную вопросам крестьянского самоуправления, можно посетить в музее «Семенково»

Выставка построена так, что вы станете участником сельского схода, будете голосовать баллотировочными шарами, испытаете долю сельского старосты

718
0

Выставка работ художников Дианы Тевс и Александра Харабарина откроется в Вологде 29 июня

Торжественное открытие состоится 29 июня в 18:00 в Арт-галерее «Наш XXI век» по адресу: Вологда, Воркутинская, 7

719
0

Стендовые модели военной техники периода Великой Отечественной войны представлены на выставке в Вологде

Вход свободный

1220
0

Выставка скульптуры братьев Кирилловых открывается в Вологде

В экспозицию вошли более 30 авторских произведений

1099
0

Экскурсии по выставке документов петровской эпохи проходят в Государственном архиве Вологодской области

Посетители смогут узнать много интересных фактов из истории страны 17-18 веков

733
0

Выставка миниатюрной авторской куклы Ирины Верхоградской открылась в Вологде

Увидеть эти уникальные работы можно в Вологодском музее детства

768
0

Выставка «Шаламов и искусство» открылась в Вологде к 115-летию со дня рождения писателя

В основе концепции слова Варлама Шаламова: «Я глубоко убежден, что искусство — бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство, — умрет, рано или поздно»

867
0

Выставка «Земский доктор» открывается в Музее истории города Кириллова

Посетители смогут увидеть кабинет земского врача и узнают о жизни Иоакима Нодельмана

997
0

Новая мультимедийная выставка «Корбаков. Живая коллекция» открывается в Вологде

Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею со дня рождения Владимира Корбакова

1829
0

Выставка бочек пройдет в Вологде 22 по 26 июня

Владелец коллекции бочек лично проведет три экскурсии по экспозиции

940
0

Выставка «Игрушки моего детства» открылась в Сямженском краеведческом музее

Здесь представлены игры и игрушки советского периода

1046
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка живописи и кружева Евгении Марочко открылась в Вологде
Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в июле
В Вологде двое мигрантов без документов пытались убежать от полицейских
Интерактивная экскурсия «История одной рукописи» пройдет в Вологде 9 и 23 июля
Фестиваль вепсской национальной культуры «Древо жизни» пройдет в Вологодской области 9 июля
Общественный совет Вологды увеличил свой состав и начал работу
Череповецкий район накрыл шторм
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4024
0
05.07.2022 [БлогоVO]

Разметки у автовокзала так и нет

401
0
05.07.2022 [Обзор Прессы]

Журналист представил свой вариант летописи эпохи

80
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика