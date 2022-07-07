Фестиваль сказителей «Спасительное слово доброй сказки» пройдет в Вологодской области

07.07.2022 [Культура]

Межрайонный фестиваль сказителей «Спасительное слово доброй сказки» пройдет в Вологодской области в марте следующего года. Цель мероприятия – популяризация народных традиций сказительства на территории Средней Сухоны и граничащих с ней районах – в Нюксенском, Тарногском, Тотемском, Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Верховажском районах Вологодской области.

Проект фестиваля и предшествующих ему мероприятий стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил на реализацию 499 тысяч рублей.

В рамках проекта планируется провести фольклорно-этнографические экспедиции по территории Средней Сухоны. Вовлечь жителей, проживающих в пределах единой этнокультурной традиции Средней Сухоны, в создание театральной постановки. Результат будет представлен в виде театральной постановки «Вечера сказителей», с показом которой участники проедут по запланированным населенным пунктам. Также планируется издать методическое аудио произведение «Сказители» и провести Межрайонный фестиваль сказителей «Спасительное слово сказки» в марте 2023 года.

– Сказка, с детства знакомая и любимая многими поколениями, качественно по-новому позволит участникам проекта ощутить грань между добром и злом, прочувствовать и прожить в творческих мероприятиях богатый образный мир предков, открыть тайны певучего говора прабабушек, по-новому взглянуть на традиционный образ и костюм сказителя, контекст бытования сказки. В проекте главными слагаемыми успеха станут музыкальное диалектное слово и аутентичный образ волшебника-сказителя, – говорит автор проекта Олег Коншин.

Тэги: фестиваль, фольклор, культура

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