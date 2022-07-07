Межрайонный фестиваль сказителей «Спасительное слово доброй сказки» пройдет в Вологодской области в марте следующего года. Цель мероприятия – популяризация народных традиций сказительства на территории Средней Сухоны и граничащих с ней районах – в Нюксенском, Тарногском, Тотемском, Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Верховажском районах Вологодской области.

Проект фестиваля и предшествующих ему мероприятий стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил на реализацию 499 тысяч рублей.

В рамках проекта планируется провести фольклорно-этнографические экспедиции по территории Средней Сухоны. Вовлечь жителей, проживающих в пределах единой этнокультурной традиции Средней Сухоны, в создание театральной постановки. Результат будет представлен в виде театральной постановки «Вечера сказителей», с показом которой участники проедут по запланированным населенным пунктам. Также планируется издать методическое аудио произведение «Сказители» и провести Межрайонный фестиваль сказителей «Спасительное слово сказки» в марте 2023 года.