Выставка вышивки Дины Теленковой откроется в Вологде 11 июля

Выставка «Творение души и рук» мастера народных художественных промыслов Вологодской области Дины Теленковой откроется в Центре Ремесел в Вологде 11 июля.

В экспозицию войдут как старые, так и новые работы мастера. В основе выставки – вышивки, выполненные по традиционным народным образцам.

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году Дина Теленкова вышила карту Вологодской области, которая стала частью проекта «Вышитая карта России».

Торжественное открытие выставки состоится 11 июля в 18:00 в Центре ремесел по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Посетить выставку можно будет до 31 июля.

Возрастных ограничений нет.