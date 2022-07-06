Выставка вышивки Дины Теленковой откроется в Вологде 11 июля

06.07.2022 [Культура]

Выставка «Творение души и рук» мастера народных художественных промыслов Вологодской области Дины Теленковой откроется в Центре Ремесел в Вологде 11 июля.

В экспозицию войдут как старые, так и новые работы мастера. В основе выставки – вышивки, выполненные по традиционным народным образцам. 

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году Дина Теленкова вышила карту Вологодской области, которая стала частью проекта «Вышитая карта России».

Торжественное открытие выставки состоится 11 июля в 18:00 в Центре ремесел по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Посетить выставку можно будет до 31 июля.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, вышивка, мастера

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