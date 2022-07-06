В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды

06.07.2022 [Общество]

6 июля стало официально известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологды  — Константин Белков. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Воропанов.

«Еще одна потеря Вологды. На территории Украины погиб вологжанин Константин Белков. Ему было 22 года, учился в 15 школе, закончил Вологодский техникум железнодорожного транспорта», — написал Сергей Воропанов.

Губернатор области Олег Кувшинников и мэр областного центра Сергей Воропанов выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Это 38-я по счету, подтвержденная гибель жителя Вологодской области, который участвовал в спецоперации на территории Украины. 

Тэги: погибшие в Украине

ТОП НЕДЕЛИ

Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции
В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской
В Вологде автобус заехал на лестницу у драмтеатра
В Вологде снова тушили речной вокзал
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 23-летнюю девушку
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
Жительницу Череповца оштрафовали за надписи, в числе которых была шестая библейская заповедь
В Вологодской области автобус с 40 детьми врезался в большегруз с прицепом
Чиновница из Чагодощенского района оказалась фигурантом уголовного дела за превышение полномочий

Похожие новости

Житель Вашкинского района погиб в ходе спецоперации в Украине

Об этом сообщил глава района Александр Иванов

1604
0

Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины

Сообщается, что погиб выпускник 14-й школы Роман Сюзев

3001
0

Сергей Буторин из Грязовецкого района погиб в ходе военной спецоперации

Об этом сообщил глава Грязовецкого района Сергей Фекличев

2521
0

Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине

Об этом сообщил глава Усть-Кубинского района Иван Быков на своей странице в социальной сети ВКонтакте

3479
0

Житель Никольска Сергей Гундаков погиб в ходе спецоперации в Украине

Сергей Гундаков служил по контракту в должности заместителя командира взвода

2937
0

Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины

Андрею было 28 лет. У него остались жена и дочь.

4337
0

Алексей Ведров из Великого Устюга погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин

2297
0

В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей

Об этом сообщил глава района 

3416
0

Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины

Семен – не коренной вологжанин, но прожил здесь несколько лет, учился в ВИПЭ, здесь создал семью, здесь родился его сын

3055
0

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области

Это уроженец Грязовецкого района Кирилл Загоскин

5798
0

Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды

Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов

4203
0

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Великоустюгского района

Об этом сообщил глава района

2238
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Белозерска будут судить за покушение на убийство знакомого
На променад-спектакли приглашает в июле вологодский «ОккервильТеатр»
Выставка вышивки Дины Теленковой откроется в Вологде 11 июля
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля
Бывший замглавы Вологды стал главой правительства Херсонской области
В Роспотребнадзоре рассказали, что надо есть, чтобы сердце было здоровым
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4122
0
06.07.2022 [БлогоVO]

Свидетельство о жизни. Воспоминания моей мамы

147
0
05.07.2022 [Обзор Прессы]

Журналист представил свой вариант летописи эпохи

340
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика