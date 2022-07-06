В ходе спецоперации в Украине погиб еще один житель Вологды

6 июля стало официально известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологды — Константин Белков. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Воропанов.

«Еще одна потеря Вологды. На территории Украины погиб вологжанин Константин Белков. Ему было 22 года, учился в 15 школе, закончил Вологодский техникум железнодорожного транспорта», — написал Сергей Воропанов.

Губернатор области Олег Кувшинников и мэр областного центра Сергей Воропанов выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Это 38-я по счету, подтвержденная гибель жителя Вологодской области, который участвовал в спецоперации на территории Украины.