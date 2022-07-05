Фестиваль вепсской национальной культуры «Древо жизни» пройдет в Вологодской области 9 июля. Мероприятие состоится в деревне Макарьевская сельского поселения Пяжозерское в Бабаевском районе.
Программа фестиваля «Древо жизни»:
9 июля
12:00 – Официальное открытие.
12:10 – Зажжение костра дружбы.
12:20-14:00 – Выступление вепсских фольклорных коллективов Бабаевского района.
14:00-14:20 – Поздравление от Вологодского отделения Ассамблеи народов России.
14:20-15:10 – Выступление вепсского фольклорного коллектива «Вараста», деревня Боброзеро, Ленинградская область.
15:10-16:00 – Выступление вепсского коллектива «Нойд», Петрозаводск, Карелия.
В ходе фестиваля будут работать площадки:
– площадка клуба исторической реконструкции «Исток»;
– площадка по знакомству с вепсским языком «Вепсское слово»;
– площадки вепсских музеев под открытым небом: «Ткачество половиков», «Вепсский узор», «Вепсские костюмы», «Деревянная утварь», «Гончарство»;
– Вепсская кухня;
– Детские игры;
– Аллея мастеров;
– Мастер-классы: ткачество поясов, ткачество половиков, изготовление вепсской игровой куклы из березовых прутиков, плетение из бересты, росписи Русского севера, гончарство;
– Презентационные площадки сельских поселений Бабаевского района: Пяжозерского и Вепсского национального;
– Фотозоны.
Проект Фестиваль вепсской культуры «Древо Жизни» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.