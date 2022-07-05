Фестиваль вепсской национальной культуры «Древо жизни» пройдет в Вологодской области 9 июля

05.07.2022 [Культура]

Фестиваль вепсской национальной культуры «Древо жизни» пройдет в Вологодской области 9 июля. Мероприятие состоится в деревне Макарьевская сельского поселения Пяжозерское в Бабаевском районе.

Программа фестиваля «Древо жизни»:

9 июля

12:00 – Официальное открытие.

12:10 – Зажжение костра дружбы.

12:20-14:00 – Выступление вепсских фольклорных коллективов Бабаевского района.

14:00-14:20 – Поздравление от Вологодского отделения Ассамблеи народов России.

14:20-15:10 – Выступление вепсского фольклорного коллектива «Вараста», деревня Боброзеро, Ленинградская область.

15:10-16:00 – Выступление вепсского коллектива «Нойд», Петрозаводск, Карелия.

В ходе фестиваля будут работать площадки:

– площадка клуба исторической реконструкции «Исток»;

– площадка по знакомству с вепсским языком «Вепсское слово»;

– площадки вепсских музеев под открытым небом: «Ткачество половиков», «Вепсский узор», «Вепсские костюмы», «Деревянная утварь», «Гончарство»;

– Вепсская кухня;

– Детские игры;

– Аллея мастеров;

– Мастер-классы: ткачество поясов, ткачество половиков, изготовление вепсской игровой куклы из березовых прутиков, плетение из бересты, росписи Русского севера, гончарство;

– Презентационные площадки сельских поселений Бабаевского района: Пяжозерского и Вепсского национального;

– Фотозоны.

Проект Фестиваль вепсской культуры «Древо Жизни» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тэги: фестиваль, вепсы, культура

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