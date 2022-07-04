О вологодских росписях расскажут в Вологде 5 июля

Интерактивная программа «Вологодские росписи» пройдет в Мемориальной мастерской Александра Пантелеева в Вологде 5 июля.
– Посетители узнают об особенностях Глубоковской, Гаютинской, Уфтюгской, Кичменгско-Городецкой, Верховажской и Шекснинской росписей, попробуют свои силы в создании эскиза в одной из традиционных техник вологодской росписи, – говорится в анонсе мероприятия.
Начало программы 5 июля в 11.30 в Мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР Пантелеева по адресу: Вологда, Козленская, 4.
Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-14-33, 72-79-02.
Возрастных ограничений нет.