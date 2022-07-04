О вологодских росписях расскажут в Вологде 5 июля

Интерактивная программа «Вологодские росписи» пройдет в Мемориальной мастерской Александра Пантелеева в Вологде 5 июля.

– Посетители узнают об особенностях Глубоковской, Гаютинской, Уфтюгской, Кичменгско-Городецкой, Верховажской и Шекснинской росписей, попробуют свои силы в создании эскиза в одной из традиционных техник вологодской росписи, – говорится в анонсе мероприятия.