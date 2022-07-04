Портрет художника Владимира Корбакова появился на здании художественной школы в Вологде

Портрет народного художника России Владимира Корбакова появился на здании детской художественной школы имени Корбакова в Вологде.

Создание этого портрета было приурочено к 100-летию со дня рождения художника.

– В число объектов фестиваля стрит-арта «Палисад» вошли и учреждения культуры. В минувшую пятницу у входа в главное здание Детской художественной школы на Советском проспекте, 54 появился портрет Владимира Корбакова? – сообщила на своей странице в социальной сети Елена Доможирова, начальник Управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды.

Автор работы – вологодский художник и дизайнер Олег Иванов.

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас в Вологде проходит юбилейная выставка картин Владимира Николаевича Корбакова. В экспозиции представлены около 70 работ художника, выполненные в разные периоды его творчества: пейзажи, портреты и натюрморты.