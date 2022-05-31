Выставка к 100-летию со Дня рождения художника Владимира Корбакова откроется в Вологде 3 июня

Выставка «Владимир Корбаков. Личность. Вдохновение. Мастерство» откроется в Доме Корбакова в Вологде 3 июня.

Это юбилейная выставка. Она приурочена к 100-летию со дня рождения мастера.

– В экспозицию войдут порядка 70 живописных работ художника, выполненные в разные периоды творчества мастера. Посетители увидят знаменитые пейзажи, портреты, натюрморты художника, все они написаны в оригинальном авторском стиле, в котором краски сияют цветом. Каждая работа отражает жизнерадостное отношение Владимира Николаевича к миру, – говорят сотрудники Вологодской картинной галереи.

Напомним, Владимир Корбаков (1922 — 2013) — народный художник России, действительный член Российской академии художеств, Почетный гражданин города Вологды и Сокольского муниципального района, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны. Еще при жизни Владимир Николаевич подарил свои лучшие работы Вологде.

Торжественное открытие выставки пройдет 3 июня в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Посетить выставку можно будет до 28 августа со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

