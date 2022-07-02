Чиновница из Чагодощенского района оказалась фигурантом уголовного дела за превышение полномочий

02.07.2022 [Происшествия]

Устюженским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из администраций  Чагодощенского муниципального района. Она подозревается в превышении должностных полномочий. Сообщает Следственное управление СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, в 2021 году руководитель одной из администраций Чагодощенского района достоверно зная, что по муниципальному контракту, заключенному в рамках реализации национального проекта «Экология», подрядчиком работы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в полном объеме не выполнены, подписала акты о том, что работы выполнены. В последствии по указанию должностного лица подрядчику оплачена полная стоимость муниципального контракта на сумму, превышающую 49 млн рублей.

В итоге бюджету причинен имущественный ущерб, а также существенно нарушены права и законные интересы жителей населенного пункта, заключающиеся в  необходимости обеспечения нормального функционирования системы водоснабжения.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. 

Ранее NewsVo писал, что в двух районах Вологодской области расследуют дела о хищении бюджетных средств. Они были возбуждены после проверки Контрольно-счетной палаты. 

Тэги: бюджет, госзакупки

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