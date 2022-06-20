В Вологодской области расследуют сразу два уголовных дела о хищении бюджетных средств

20.06.2022 [Общество]

В двух районах Вологодской области расследуют дела о хищении бюджетных средств. Они были возбуждены после проверки Контрольно-счетной палаты. 

В отчете КСП за 2021 год говорится, что  «По результатам контрольных мероприятий органами внутренних дел возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищения бюджетных денежных средств:

— при строительстве дома культуры в Вожегодском муниципальном районе (по итогам проверки использования средств на реализацию регионального проекта „Культурная среда“);

— при строительстве распределительного газопровода в Бабаевском муниципальном районе (по итогам проверки использования субсидий на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения).»

Данную информацию NewsVo подтвердили в УМВД России по Вологодской области. 

В Бабаевском районе уголовное дело было возбуждено 8 декабря прошлого года по признаком состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве объекта газоснабжения путем обмана.

В производстве следственного отдела МО МВД России «Харовский»  находится дело, которое было возбуждено 21 декабря прошлого года по признаком состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках национальной программы «Культура».

В управлении МВД России по Вологодской области пояснили, что в настоящее время идет предварительное следствие по обоим делам и устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений. 

Тэги: хищение денег, хищение из бюджета

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