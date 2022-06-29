Госдума приняла закон об иноагентах, который раскритиковал ЕСПЧ

29.06.2022 [Общество]

Депутаты Госдумы 29 июня приняли в третьем чтении закон, который вводит для иностранных агентов новые ограничения и расширяет список оснований для внесения в реестр. 

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что российский закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. С иском в ЕСПЧ обратились 73 российских НКО и суд постановил выплатить каждому заявителю по 10 € тыс.  

– В соответствии с законом иноагентом будет считаться лицо, которое получило поддержку из‑за границы или находится под иностранным влиянием, а также занимается в России политической деятельностью, целенаправленным сбором информации в области военно-технической деятельности страны или распространяет такую информацию, – сообщает издание Forbes.

Статус иноагента будут присваивать организациям или физлицам, получающим зарубежную поддержку, или тем, кто находится под иностранным влиянием. 

При этом, лицом под иностранным влиянием будет считаться тот, кто получает поддержку или находится под воздействием иностранного источника, в том числе если это происходит «путем принуждения, убеждения или иными способами». 

Иностранными источниками теперь могут считаться как иностранные государства и организации, так и граждане других стран, а также российские организации и россияне, которые получают иностранное финансирование или поддержку.

Иноагентами не могут быть признаны госорганы и госкомпании, религиозные организации, политические партии, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, а также члены международных организаций, которые приехали в Россию для исполнения служебных обязанностей.

Лицам и организациям, признанным иноагентами, запрещается преподавать несовершеннолетним, заниматься их просвещением и создавать информационный контент. Помимо этого, иноагенты на смогут далее занимать посты на госслужбе, быть членами избирательных комиссий, выступать организаторами публичных мероприятий и вкладывать деньги в стратегические российские предприятия.
 

Тэги: иноагенты, иностранные агенты, ЕСПЧ

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