ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим права человека

Европейский суд по правам человека постановил, что российский закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. С иском в суд обратились 73 российских НКО. ЕСПЧ постановил выплатить каждому заявителю по 10 € тыс. Пишет Коммерсантъ.

«После коммуникации первой группы жалоб в 2017 году организации представили единую позицию в ответ на возражения властей РФ. К сожалению, ожидание оказалось слишком долгим, более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан», — говорит правозащитник Павел Чиков.

ЕСПЧ также признал необоснованным применение понятия «иностранный агент» и выявил нарушение свободы ассоциаций. Кроме того, суд счел чрезмерными штрафы, которые назначают нарушителям закона об иноагентах. Решение вступит в силу через три месяца, если его не обжалуют.

Государственная дума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Ко второму чтению депутаты внесли поправки, предполагающие изменение этой даты на 15 марта (в этот день Россия подала уведомление о выходе из Совета Европы).

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ.

Согласно этим законам, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Один из одобренных документов предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года.