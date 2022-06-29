Все для строительства и дачи

Читайте в свежем номере журнала «Антенна Телесемь. Вологда» от 29.06.2022 г. Выпуск №4
Читайте в свежем номере журнала «Антенна Телесемь. Вологда» от 29.06.2022 г. Выпуск №4
Читайте в свежем номере журнала «Антенна Телесемь. Вологда» от 25.05.2022 г. Выпуск №3
Снаряд обследовали взрывотехники
Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность печи
Дачники заявили, что нашли мину во время проведения земляных работ
Она сфотографировала машину, на которой злоумышленник вывез металлоконструкции с дачи её соседа
Соответствующий запрет подтвердил Верховный суд
Она сказала, что хотела продать похищенное и купить алкоголь