Олег Дерипаска: потенциала для смены власти в России сейчас нет

Дерипаска заявил о «ретировавшейся из России оппозиции». Он уверен, что потенциала для смены власти сейчас в России нет.

«Оппозиция предпочла красивые виды европейские, все остальное, и ретировалась из жизни страны. <…> Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — [это] вряд ли [произойдет]», — сказал бизнесмен. Он подчеркнул, что это «ни в коем случае не упрек» — просто экономических предпосылок смены режима, по его мнению, на сегодняшний день не существует. Слова Дерипаски передает РБК.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявлял, выступая на Красноярском экономическом форуме, что страну ожидает «жесточайший» трехлетний кризис, который спровоцирован конфликтом на Украине.