Олег Дерипаска: «Умножайте кризис 1998 года минимум на три»

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, выступая на Красноярском экономическом форуме, что страну ожидает «жесточайший» трехлетний кризис. Он спровоцирован конфликтом на Украине.

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят „железный занавес“ или не опустят? „Железный занавес“ уже опустили. Кризис минимум года на три — жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — сказал он.

Его цитату приводит Интерфакс.

По мнению миллиардера «занавес» придется снова открывать.

«Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно [население] ни в чем не виновато», — добавил бизнесмен.

Кроме того, за три недели станет понятно, что именно станет с госбанками России в результате санкций.