Олег Дерипаска: «Умножайте кризис 1998 года минимум на три»

03.03.2022 [Экономика]

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, выступая на Красноярском экономическом форуме, что страну ожидает «жесточайший» трехлетний кризис. Он спровоцирован конфликтом на Украине.

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят „железный занавес“ или не опустят? „Железный занавес“ уже опустили. Кризис минимум года на три — жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — сказал он. 

Его цитату приводит Интерфакс.

По мнению миллиардера «занавес» придется снова открывать. 

 «Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно [население] ни в чем не виновато», — добавил бизнесмен.

Кроме того, за три недели станет понятно, что именно станет с госбанками России в результате санкций.

Тэги: экономика, кризис, санкции

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