Познавательный завтрак с антропологом Еленой Судариковой пройдет в Вологде 2 июля

Познавательный семейный завтрак с антропологом Еленой Судариковой пройдет в вологодском гастробаре «Библиотека» 2 июля.

– Рассказ будет особенно интересен школьникам. На завтраке мы станем хронолетчиками, отправимся в прошлое вдоль цепочки наших предков и узнаем скоро ли они перестанут быть похожими на нас с вами, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, Елена Сударикова, антрополог, сотрудник Дарвинского музея. Она не первый раз приезжает в Вологде с научно-популярными лекциями.

Ранее NewsVo рассказывал, что на этот раз она выступит с лекцией «Про смерть: почему она появилась в эволюции и зачем нужна; появлении первых смертных; о теориях смертности и старения». Начало лекции в субботу, 2 июля, в 16:00, в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Лекция будет бесплатной, но мест немного и нужно зарегистрироваться по телефону: (8172) 72-01-79 (вторник-суббота с 10:00 до 18:00).

Познавательный семейный завтрак с Еленой Судариковой начнется в гастробаре «Библиотека» 2 июля в 11:00. Вход также свободный, но количество мест ограничено. Предварительная запись мо телефону: (8172) 50-26-75.

Возрастных ограничений нет.