Встреча с авторами фильма «Василий Кандинский на Русском Севере» состоится в Вологде 30 июня

28.06.2022 [Культура]

Показ фильма «Василий Кандинский на Русском Севере» и встреча с его авторами пройдет 30 июня в Доме Корбакова в Вологде.

Гости смогут задать вопросы режиссеру фильма Александру Мирошниченко и автору идеи Ираиде Копьевой.

– В разное время в Вологду приезжали очень известные люди – писатели, ученые, государственные деятели. В прошлом веке наш город посетил Василий Кандинский – самый известный русский художник. Фильм об этой поездке можно посмотреть в Доме Корбакова 30 июня. Ждем всех желающих, – говорит Ираида Копьева.

Начало встречи 30 июня в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13. 

Посещение мероприятия по входному билету.

Возрастные ограничения: (6+).

Ранее NewsVo рассказывал, что фильм «Василий Кандинский на Русском Севере» снимался в Вологде в 2020 году. В качестве основы для сценария создатели использовали дневник Кандинского.

Тэги: встреча, показ, фильм, художники

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