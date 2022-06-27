Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек

Несколько месяцев местные жители выбирали название для первого в России многоэтажного деревянного жилого комплекса, возводимого Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в г. Сокол Вологодской области. В голосовании на официальной странице Segezha Group в ВК приняло участие более 1700 человек.

Строительство двух четырёхэтажных зданий завершается. Высота домов — 15 метров, в них — 64 квартиры. Ведется внутренняя и внешняя отделка, прокладка инженерных сетей. Одновременно строители приступают к благоустройству придомовой территории.

Жилой комплекс сдадут в эксплуатацию этой осенью. Половину квартир передадут сотрудникам АО «Сокольский ДОК» и АО «Сокольский ЦБК» во временное пользование в качестве служебного жилья. Другую половину квартир — сотрудникам этих же предприятий в частную

собственность по льготной цене.

Жителей Сокола, будущих соседей и всех, кому интересна новостройка, ждут в паблике «ЖК Соколики» в ВК: https://vk.com/public213324707.

На странице публикуются свежие фото со стройплощадки, подробная информация о технологии, а также видеоролики на тему CLT. Видеопроект называется «CLT — это не сказки», он представляет собой творческую «CLT-интерпретацию» широко известных сказок про теремок и трех поросят в исполнении заслуженного артиста России Всеволода Чубенко.